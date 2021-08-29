شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. نزيف اللثة وألم المفاصل قد يكون علامة على نقص فيتامين سى بجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين سى من أهم الفيتامينات في جسم الإنسان ولا بد من مراقبة نسبته في الجسم دائمًا وفى حالة نقص فيتامين سى فلا بد من زيارة الطبيب لوصف الأدوية التي تناسب حالة المريض، حيث يلعب فيتامين سى دورا كبيرا في تعزيز صحة الجهاز المناعى، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن نقص فيتامين سى يؤثر على الجسم بشكل كبير حيث يسبب الأتى:

1:يمكن أن يتسبب نقص فيتامين سي في تكوين نتوءات صغيرة تشبه حب الشباب على الذراعين أو الفخذين أو الأرداف.

2:يمكن أن يتسبب نقص فيتامين سي أيضًا في نمو الشعر في أشكال منحنية أو ملتفة بسبب العيوب التي تتطور في بنية البروتين للشعر.

3: تحتوي بصيلات الشعر على العديد من الأوعية الدموية الدقيقة التي يمكن أن تتمزق بسبب نقص فيتامين سي، ما يتسبب في ظهور بقع حمراء زاهية حول البصيلات.

4: يرتبط نقص فيتامين سي بأظافر على شكل ملعقة وخطوط حمراء أو بقع تحت فراش الظفر.

5: يؤدي نقص فيتامين سي إلى إضعاف الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى سهولة حدوث الكدمات، وغالبًا ما تكون واحدة من أولى العلامات الواضحة لنقص فيتامين سي.

6:غالبًا ما يسبب نقص فيتامين سي آلامًا شديدة في المفاصل في الحالات الشديدة ، يمكن أن يحدث نزيف داخل المفاصل يسبب تورمًا مؤلمًا.

7: اللثة الحمراء والنزيف هي علامة شائعة لنقص فيتامين سي، ويمكن أن يؤدي النقص الحاد إلى فقدان الأسنان.

8:يرتبط نقص فيتامين ج بضعف المناعة وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، بما في ذلك الأمراض الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي.

9:قد تساهم المستويات المنخفضة من فيتامين سى في الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق تقليل امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية والتأثير سلبًا على استقلاب الحديد.

10:يسبب نقص فيتامين سى الشعور بالتعب والإجهاد المستمر وعدم القدرة على بذل مجهود.