10 نصائح لتعزيز الكولاجين الطبيعي في الجسم دون تكلفة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - الكولاجين الطبيعي يعد البنية الأساسية التي تساعد البشرة على البقاء متماسكة ونضرة، لكن مع التقدم ​​في السن، تنخفض مستويات الكولاجين، بدءًا من العشرينيات من العمر، بواقع حوالي 1٪ كل عام.

إليك 10 نصائح ستساعد جسمك على إنتاج الكولاجين الخاص به، دون أن تكلفك أي مبالغ مادية.

1.نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة

الجمال يأتي من الداخل، لذا فإن عاداتك الغذائية في طليعة إنتاج الكولاجين. يتضمن ذلك تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة بانتظام، للتأكد من حصولك على ما يكفي من مضادات الأكسدة، تناول الفواكه والخضروات والبقوليات والأعشاب والمكسرات والبذور.

واحرصي أيضًا على تناول الأغذية التي تساعد على إنتاج نسبة عالية من فيتامين ج – مثل الفلفل الأحمر والبروكلي والبرتقال – مهم بشكل خاص. بالإضافة إلى كونه مضادًا قويًا للأكسدة، فإن فيتامين سي هو عامل مساعد ضروري في تخليق الكولاجين.

2. بياض البيض

أضف بياض البيض إلى نظامك الغذائي، لأنه غني بالأحماض الأمينية انتشارًا في الكولاجين، البرولين الذي يوجد في البيض ضروري لتخليق الكولاجين وقوته وبنيته. على وجه التحديد، إذ يلعب البناء الدوري للبرولين دورًا رئيسيًا في المتانة الهيكلية لجزيئات الكولاجين.

بالإضافة إلى بياض البيض، الأطعمة مثل السلمون والشعير والقمح غنية بالبرولين بشكل خاص.

3. الحد من تناول الكربوهيدرات المكررة

يعد تقليل الكربوهيدرات المكررة أيضًا خطوة مهمة، إذ تتحول بسرعة إلى سكر، ثم يتلف السكر الروابط بين ألياف الكولاجين، مما يجعل من الصعب إصلاحها. تخلق هذه العملية منتجات نهائية متقدمة للجليكيشن، أو AGEs، التي تساهم بالصدفة في شيخوخة الجلد المبكرة . يحدث بشكل أسرع عندما ترتفع مستويات السكر في الدم على المدى الطويل.

إذا كنت من محبي الحلويات، فحاول الوصول إلى مصادر أخرى مثل الشوكولاتة الداكنة أو الفاكهة أو رقائق جوز الهند المحمصة.

4. حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية

عندما يتعلق الأمر بإنتاج الكولاجين – وصحة الجلد بشكل عام – فإن الكثير من الأشعة فوق البنفسجية هي أحد أسوأ أعدائك.

لحماية الكولاجين الخاص بك، اجعل واقي الشمس أولوية في يومك.

5. الإقلاع عن التدخين

إذا كنت تدخن السجائر، فإن الإقلاع عن التدخين أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخليق الكولاجين الطبيعي في الجسم. يتسبب التدخين في انقباض تدفق الدم إلى بشرتك، ما يجعل الجلد أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية، كما يحرم بشرتك من الأكسجين والمواد المغذية الضرورية، ويجعل البشرة عرضة للملوثات.

كما يؤذي التدخين الكولاجين عن طريق جهاز المناعة، لأنّ دخان التبغ يقلل من الاستجابة المناعية ويحفز البروتين المعدني، وهو إنزيم يحطّم الكولاجين. يؤدي ذلك إلى إتلاف ألياف الكولاجين والإيلاستين، وهو بروتين جلدي مهم آخر، ما يتسبب في ترهل الجلد وترهله.

كما أنّ التدخين يستنزف الجسم من فيتامين سي.

6. استخدم مضادات الأكسدة موضعيًا

لتعزيز إنتاج الكولاجين في جسمك، ابحث عن المنتجات التي تحتوي على مكونات مضادة للأكسدة. الاختيار الشائع هو الريتينول، الذي يمنع تكسر الكولاجين ويحفز الخلايا الليفية.

تشمل مضادات الأكسدة الهامة الأخرى فيتامينات C و E، اللذان يعملان بشكل أفضل معًا. يجدد فيتامين ج فيتامين هـ، بينما يعيد فيتامين هـ الفائدة من خلال زيادة ثباته.

7. علاجات للوجه

إذا كنت تستطيع تحمل تكلفة علاجات الوجه – نقديًا أو من حيث الوقت – فهناك عدد قليل من أنواع معينة من علاجات الوجه التي ثبت أنها تساعد في إنتاج الكولاجين. أولًا: الوخز بالإبر الدقيقة، المعروفة باسم، ديرما بن.

يستخدم هذا العلاج بكرة ذات إبر دقيقة تصنع وخزات سطحية في البشرة. الفكرة هي أن هذه المواد تحفز بشرتك على الشفاء الطبيعي، ما يزيد من إنتاج الكولاجين. قد يكون العلاج غير مريح تمامًا، بالإضافة إلى أنه قد يكون ضارًا إذا لم يتم إجراؤه بشكل صحيح، لذلك قم دائمًا بإجراء ذلك بواسطة متخصص.

8. التقشير

طريقة أخرى لزيادة إنتاج الكولاجين هي التقشير. تميل قشور الجليكوليك إلى أن تكون الأفضل للكولاجين، إذ أظهرت الأبحاث أن المكون يمكن أن يحفز الخلايا الليفية. أخيرًا، ثبت أن علاجات الوجه بالضوء الأحمر تحفز إنتاج الكولاجين في الأبحاث.

9. جل الصبار

يساهم جل الصبار في مرونة الكولاجين والحفاظ على رطوبة الجلد، إذ تُعد الألوفيرا من مكملات زيادة محتوى الكولاجين في الجلد. لأنّه يحتوي على جزيئات تسمى ستيرول، أو كحول الستيرويد، التي تعمل ضد أنواع معينة من البروتينات المعدنية المهينة للكولاجين.

يمكن تناول الصبار على شكل كبسولة أو عصير، لكن بعض الناس يفضلون مزج الجل في عصائرهم للحصول على مشروب منعش ومبرد.

10. احصل على قسط كافٍ من النوم

لا شك أن النوم الجيد ضروري لبشرة جيدة. الحرمان من النوم الحث الأكسدة الإجهاد ويخفض مضادات الأكسدة الدفاعات، ما يجعل الجسم عرضة للالضرر التأكسدي. بالإضافة إلى ذلك، فإن قلة النوم تزيد من هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يكسر الكولاجين. أخيرًا وجدت هذه الدراسة صلة بين النوم وإنتاج الكولاجين.