شاي الاناناس للتخسيس... يحرق الدهون في أيام

بيروت - نادين محمد - يحتاج بعض الأشخاص إلى حرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من أجسامهم لكي يحافظوا على مظهر أنيق كما على سلامة صحتهم. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال اتباع وصفات طبيعية فعالة جداً ولا يفكر بها الكثيرون. ومنها مثلاً شاي قشر الأناناس. فهو يتمتع بخصائص مدرة للبول، ما يعني أنه يخلص الجسم من الانتفاخ الناتج عن تجمع الماء فيه ومن السموم الضارة أيضاً.

شاي قشر الأناناس لحرق الدهون

من المعروف أن ثمرة الأناناس لا تحتوي على الدهون ولا على البروتين. وفي المقابل فهي تعتبر مصدراً فقيراً للكربوهيدرات ومهماً للماء.

لكن الكثير من الأشخاص لا يعلمون أنّ قشر هذه الفاكهة مفيد جداً لخسارة الوزن و حرق الدهون.



ولتحضيره والاستفادة من خصائصه يمكن اتباع هذه الخطوات:

قشري ثمرة أناناس. أسكبي ليتراً من الماء في وعاء وأضيفي إليه القشر.

ضعي الوعاء على النار حتى يغلي واتركيه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. ومن الأفضل أن تقومي بوخز القشر بواسطة شوكة كل 5 دقائق. فهذا يساعد على إفراغ الماء الموجود داخله.

وبعد مرور هذه المدة، صفي الماء واتركيه يبرد قليلاً واشربيه. ويمكنك حفظ الكمية المتبقية في الثلاجة.

ولكي تحصلي على أفضل نتيجة من الأفضل أن تشربي 3 أكواب من هذا الشاي يومياً. أما إذا أردت زيادة الكمية، فننصحك بأن تجعليه بديلاً للماء أحياناً كي لا تشعري بالانزعاج.

إذاً يمكنك خسارة الوزن بسرعة وسهولة من خلال اللجوء إلى هذه الحيلة الذكية التي لم تفكري بها من قبل: تحضير شاي قشر الأناناس.

ولـحرق الدهون بفعالية من المهم أن يتزامن تناولك هذا الشاي مع اتباعك نظاماً غذائياً صحياً وممارستك التمارين الرياضية بانتظام.

