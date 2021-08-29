فوائد الرمان في الحصول على بطن مسطح

بيروت - نادين محمد - يعتبر الحصول على بطن مسطح خلال أيام قليلة حلم الكثيرات. ويمكن الرمان أن يساعد على تحقيقه بسهولة وفي أيام قليلة. يكفي أن تضاف قشرته إلى وصفة تحتوي على الزنجبيل والشاي الأخضر. وبعد استخدام هذه الخلطة يمكن أن تظهر النتيجة في أيام قليلة.

خلطة قشر الرمان والزنجبيل والشاي الأخضر لإزالة الكرش

إذا أردت الحصول على بطن مسطح في أيام قليلة، ليس عليك اتباع حمية قاسية. يكفي أن تحضري وصفة قشر الرمان والزنجبيل والشاي الأخضر التي يمكنها أن تساعدك على ذلك.

ولذلك تحتاجين إلى: أوراق نعناع طازجة، القليل من الزنجبيل الطازج، القليل من أوراق الشاي الأخضر ومن بودرة قشر الرمان.

بعد تحضير المكونات، قومي بهذه الخطوات:

أفرمي أوراق النعناع. أضيفيها إلى الزنجبيل والشاي الأخضر وملعقة طعام من بودرة قشر الرمان.

أضيفي إلى المكونات كمية مناسبة من الماء المغلي. إمزجي الخليط بواسطة الخلاط إلى أن تحصلي على مزيج منسجم وخال من التكلتلات. اتركيه يبرد.

ضعي الخليط في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة.

يمكنك أن تشربي القليل من هذا المخفوق في الصباح وقبل تناول الفطور.

كرري ذلك يومياً إلى أن تلاحظي أنّك بدأت تحصلين على بطن مسطح.



فوائد الرمان لإزالة الكرش

إضافة إلى طعمه اللذيذ يمتلك الرمان الكثير من الفوائد الصحية. ومن ذلك أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة. كما أنه غني لمكونات مكافحة للالتهابات ومحاربة للبكتيريا ومقعمة. فلا تترددي في إضافته إلى مختلف الأطباق التي تحضرينها في منزلك وخصوصاً السلطات.

ولا تنسي أن فوائد الرمان تصبح أكثر أهمية خصوصاً إذا أردت إزالة الكرش والحصول على بطن مسطح.

