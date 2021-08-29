خبراء التغذية يؤكدون أهمية الموز للرياضيين

محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

أكد خبراء التغذية الإسبان أن للموز فوائد مهمة للرياضيين ، ليس فقط خلال ممارسة النشاط الرياضي ، وإنما بعد ذلك أيضا.



وقال الخبراء إن الموز يحتوي على كربوهيدرات سريعة الهضم ، مما يجعلها فاكهة مثالية لمن يمارسون نشاطًا بدنيًا عاليًا.

وفقًا لصحيفة La Vanguardia فإن الرياضيون يحبون تضمين الموز في نظامهم الغذائي قبل التدريب وبعده. ومع ذلك ، فإن الخبراء على يقين من أن هذه الفاكهة ستكون مفيدة بعد ذلك.

وأشارت أخصائية التغذية ناتاليا موراج إلى أنه يتم استنفاد مخازن الجليكوجين أثناء ممارسة النشاط البدني ، ومن المهم تجديدها.

وقال الخبراء إن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني المطول قد يتعرضون لنوبات بسبب استهلاك البوتاسيوم ٫وأن الموز الغني بالبوتاسيوم يعوضهم عن ذلك النقص الذي يسببه النشاط البدني المطول.

وأكد خبير التغذية أنطونيو هومر أن الموز سيحقق التوازن الصحيح ويساعد على تجنب تلك المشاكل.