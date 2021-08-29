لدعم التحول الديمقراطي.. منحة أمريكية للسودان بـ5.58 مليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، مساء السبت، مع وكالة المعونة الأمريكية، على منحة تنموية بـ5.58 مليون دولار.

وتهدف المنحة إلى "دعم التحول الديمقراطي السلس وترقية النمو الاقتصادي الشامل لفترة 5 سنوات من إجمالي المبلغ المخصص للسودان وقدره 200 مليون دولار".

ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) عن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، قوله، خلال مؤتمر صحفي، عقب مراسم التوقيع، إن "الاتفاق يستهدف التنمية بصورة أساسية ويساعد على ترسيخ الديمقراطية ومواجهة التحديات التى تواجه الحكومة الانتقالية".

وأكد أن "الاتفاق يعد بداية لعمل كبير وشراكة قادمة في الفترات المقبلة بين الجانبين".

وأشار إلى "فتح نافذة جديدة في التمويل لم تكن متاحة في الفترات الماضية"، موضحا أن "المعونة الأمريكية تعتبر أكبر داعم في المجال الإنساني والذى انقطع لعقود ماضية".

وقال القائم بالاعمال الأمريكي بالسودان براين شوكان إن الاتفاق خطوة متقدمة للتعاون والشراكة بين الجانبين.

وأوضح أن المنحة لدعم التحول الديمقراطي والتنمية، معبرا عن شكره للتعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الارهاب.

وأكد التزامه بدعم الشراكة والتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان في مجالات التنمية لمصلحة الشعب السوداني وجميع السودانيين.

وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى بين السودان والولايات المتحدة منذ عقود، وتهدف لدعم التحول الديمقراطي في السودان في مجالات الحكم الراشد ودعم المجتمع المدني وإجراء انتخابات حرة وتحسين النمو الاقتصادي.

ووقعت الولايات المتحدة أول اتفاقية لدعم السودان في المجال الاقتصادي والتنمية في العام 1958 بعد عامين فقط من استقلال البلاد، بحسب الوكالة الرسمية.