شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من أنواع الأمراض السرطانية المختلفة التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب الألم والتعب الشديد، ويعتبر سرطان الكبد من أخطر الأورام السرطانية، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن سرطان الكبد وفقًا لما ذكره موقع mayoclinic :

ما هى أعراض سرطان الكبد؟

1:فقدان الوزن دون محاولة القيام بذلك.

2:فقدان الشهية.

3:ألم بالجزء العلوي من البطن.

4:الغثيان والقيء.

5:الضعف العام والإرهاق.

6:انتفاخًا في البطن.

7:اصفرار بشرتك وبياض عينَيْك.

ما هى أسباب سرطان الكبد؟

يبدأ سرطان الكبد عندما تحدِث خلايا الكبد تغييرًا في حمضها النووي، و الحمض النووي داخل الخلية هو المادة التي تمنح الإرشادات الخاصة بكل عملية كيميائية تحدث في الجسم، وتؤدى طفرات الحمض النووي إلى تغييرات في هذه الإرشادات، ومن نتائج ذلك أن الخلايا قد تبدأ في النمو خارج نطاق السيطرة، وتشكل ورما في نهاية المطاف، أي كتلة من الخلايا السرطانية.

عادةً يكون سبب الإصابة بسرطان الكبد معلومًا، كما يحدث في حالات عدوى التهاب الكبد المزمن، ولكن أحيانًا تحدث الإصابة بسرطان الكبد على الرغم من عدم وجود أمراض كامنة وأسبابها غير الواضحة.

ما هى عوامل الخطر؟

العدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B ، أو فيروس التهاب الكبد C ، والعدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B ، أو فيروس التهاب الكبد C ، تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد .

، أو فيروس التهاب الكبد ، والعدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد ، أو فيروس التهاب الكبد ، تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد التليف، يسبب هذا المرض المتقدم غير القابل للشفاء في تكون نسيج ندبي في الكبد، ويزيد من فرص الإصابة بسرطان الكبد

بعض أمراض الكبد الوراثية، أمراض الكبد التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد تشمل داء ترسب الأصبغة الدموية وداء ويلسون

داء السكري، الأشخاص المصابون باضطراب السكر في الدم أكثر عرضةً للإصابة بسرطان الكبد من غير المصابين بداء السكري.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي، يزيد تراكم الدهون في الكبد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

الإفراط في تناول الكحوليات، فقد يؤدي تناول كمية كبيرة من الكحوليات بصورة يومية على مدار سنوات إلى الإصابة بتلف الكبد غير القابل للعلاج، وزيادة مخاطر إصابتك بسرطان الكبد.

تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد الأولي ما يليما هى طرق الوقاية من سرطان الكبد؟

-حافِظْ على وزن صحى، إذا كان وزنك الحالي صحيًّا، فاعمل على الحفاظ عليه عن طريق اختيار نظام غذائي صحي وتدريب معظم أيام الأسبوع.

-احصل على تطعيم ضد التهاب الكبد B

يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتهاب الكبد B عن طريق تلقي لقاح التهاب الكبد B. يمكن إعطاء اللقاح لأي شخص تقريبًا، ويشمل ذلك الرضع وكبار السن والأشخاص ذوي الأجهزة المناعية الضعيفة.

-اتبع معايير الوقاية من التهاب الكبد C