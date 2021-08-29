شكرا لقرائتكم خبر عن الألم وتورم الحلق قد يكون علامة على سرطان الرأس والرقبة.. أعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هناك أسباب مختلفة لسرطان العنق والرأس، وتعتبر نظافة الفم أحد أكبر أسباب هذا النوع من السرطان نتيجة استهلاك التبغ والكحول، وقد يؤدي تناول المشروبات الكحولية مثل البيرة والنبيذ إلى تفاقم المشكلة.





ما هي علامات وأعراض سرطان الرأس والرقبة؟تظهر على أجزاء مختلفة من الرأس والرقبة علامات مختلفة للإصابة بالسرطان، وفقًا لتقرير موقع "healthline".



صعوبة فى التحدث أو التنفس إذا كان الشخص يواجه صعوبة في التحدث أو التنفس أو عدم الراحة أو الألم أثناء البلع ، فقد يكون هناك احتمال أن يكون ذلك علامة على سرطان الرأس والرقبة، وقد يكون الألم في الأذن علامة على وجود ورم خبيث أيضًا، من المهم أن يقوم الشخص الذي تظهر عليه هذه العلامات بزيارة الطبيب لإجراء فحص طبي. صعوبة فى التحدث أو التنفس إذا كان الشخص يواجه صعوبة في التحدث أو التنفس أو عدم الراحة أو الألم أثناء البلع ، فقد يكون هناك احتمال أن يكون ذلك علامة على سرطان الرأس والرقبة، وقد يكون الألم في الأذن علامة على وجود ورم خبيث أيضًا، من المهم أن يقوم الشخص الذي تظهر عليه هذه العلامات بزيارة الطبيب لإجراء فحص طبي.



بقع فى تجويف الفم بقع فى تجويف الفم قد تظهر بعض الأعراض في تجويف الفم والتي تشمل الأسنان واللسان وسقف الفم والفك، وقد يعاني الشخص من بقع حمراء أو بيضاء على اللثة أو اللسان أو بطانة الفم أو حتى تضخم في الفك أو نزيف أو ألم في الفم، ويجب عدم تجاهل هذه الأعراض، وعلى الشخص زيارة الطبيب على الفور لأنها قد تؤدي إلى مخاوف صحية خطيرة.



الألم والتورم فى الحلقيعتبر التورم والألم في منطقة الحلق من العلامات المبكرة لسرطان الحلق، فقد يعاني المرضى من ألم في الأذن وصعوبة في السمع بسبب سرطان الحلق. الألم والتورم فى الحلقيعتبر التورم والألم في منطقة الحلق من العلامات المبكرة لسرطان الحلق، فقد يعاني المرضى من ألم في الأذن وصعوبة في السمع بسبب سرطان الحلق.





انسداد الجيوب الأنفيةيعد انسداد الجيوب الأنفية أو التهابات الجيوب الأنفية المتكررة علامة على الإصابة بسرطان الأنف، ويمكن أن يكون نزيف الأنف وآلام العين أو الالتهابات وحتى مشاكل الأسنان كلها مؤشرات على الإصابة بسرطان الجيوب الأنفية.





تورم عظام الفكتورم عظام الفك، وخدر مزمن في عضلات الوجه والذقن والرقبة من الأعراض التي يجب عليك فحص الغدد اللعابية من قبل الطبيب.



كيف تقلل من مخاطر سرطان الرأس والرقبة؟ كإجراء وقائي، يمكن للناس اتباع بعض عادات نمط الحياة الصحية لتجنب هذا النوع من السرطان والتى تشمل: كيف تقلل من مخاطر سرطان الرأس والرقبة؟