شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علاجات منزلية لحل مشكلة حمض اليوريك.. أبرزها الزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمض اليوريك هو من النفايات التى ينتجها الجسم، وارتفاع نسبته بالدم يؤدى إلى الإصابة بمشاكل صحية مثل الشعور بألم والتهاب في الجسم، ما يؤدي أيضًا إلى التهاب المفاصل، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن 4 علاجات لحل مشكلة حمض اليوريك، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth.

1. الكرز والتوت

الكرز والتوت مفيدان للغاية في علاج حمض البوليك الزائد، وذلك بسبب احتوائه على مركزات وخواص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا والتي تفيد في علاج هذه الحالة، يوصي العديد من خبراء أخصائيي التغذية أيضًا بتناول التوت لأن يقلل من مستويات حمض اليوريك في الجسم ويقلل من النوبات الجلدية إلى كمية كبيرة.