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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علاجات منزلية لحل مشكلة حمض اليوريك.. أبرزها الزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حمض اليوريك هو من النفايات التى ينتجها الجسم، وارتفاع نسبته بالدم يؤدى إلى الإصابة بمشاكل صحية مثل الشعور بألم والتهاب في الجسم، ما يؤدي أيضًا إلى التهاب المفاصل، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن 4 علاجات لحل مشكلة حمض اليوريك، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth.
1. الكرز والتوت
الكرز والتوت مفيدان للغاية في علاج حمض البوليك الزائد، وذلك بسبب احتوائه على مركزات وخواص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا والتي تفيد في علاج هذه الحالة، يوصي العديد من خبراء أخصائيي التغذية أيضًا بتناول التوت لأن يقلل من مستويات حمض اليوريك في الجسم ويقلل من النوبات الجلدية إلى كمية كبيرة.
2. الكركم
تناول كمية صغيرة من الكركم في الطعام واستخدامه كعلاج لمرض النقرس أمر مختلف تمامًا لها عدد من الفوائد الصحية، يستخدم في علاج التهاب المفاصل بما في ذلك مستوى حمض البوليك في الجسم.
3. الزنجبيل
غنية بالخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا ، وتستخدم هذه العشبة في كثير من الأحيان في علاج الأمراض، له عدد من الفوائد التي تحافظ على حمض البوليك تحت السيطرة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أيضًا، يمكن تناوله مع نظامك الغذائي لمزيد من الفعالية.
4. ممارسة اليوجا
تعتبر اليوجا أحد طرق علاج مستويات حمض اليوريك في الجسم، يتم استخدامها غالبًا لتقليل التوتر الذي يؤدي إلى النقرس بمعدل مرتفع، كما تعد ممارسة اليوجا مفيدة لعلاج حمض اليوريك والمشاكل التي تصاحبها، وتزيد من التعرق وتقلل من حمض اليوريك في الجسم لتنقية الجسم منه.