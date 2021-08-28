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القاهرة - سامية سيد - دهون البطن عبارة عن مجموعة من الدهون الحشوية العنيدة التي تضر بالصحة وتؤثر على الشكل العام أيضًا، لكن بمجموعة من الخطوات البسيطة يمكنك التخلص من دهون البطن دون أي مجهود، في هذا التقرير نتعرف على أبرز النصائح للتخلص من دهون البطن بدون ريجيم أورياضة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 نصائح للتخلص من دهون البطن بدون رجيم أو رياضة

تقليل كميات الطعام

التحكم في حجم طبقك يعنى تقليل كميات تناول الطعام، ففي كثير من الأحيان، نميل إلى الإفراط في تناول الطعام، ما قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن بشكل غير ضروري.

بمساعدة التحكم في الكمية، لا يمكنك فقط خسارة بعض الكيلوجرامات ولكن يمكنك أيضًا فقدان بعض دهون البطن والحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل.

كل ببطء وامضغ طعامك بشكل صحيح

عندما تتناول وجبتك، تذكر أن تأكل ببطء وأن تمضغ طعامك بشكل صحيح يساعدك هذا على تكسير طعامك بشكل أكثر كفاءة، ما يسهل هضمه في معدتك. إلى جانب ذلك ، يضمن الهضم الأفضل شبعًا أفضل لفترات أطول من الوقت.

ابتعد عن التوتر والنوم بشكل كافٍ

غالبًا ما تعيق قلة النوم عملية فقدان دهون البطن توصلت الأبحاث إلى أن قلة النوم لدى الأشخاص يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن وقد تجعل من الصعب عليهم تقليل دهون البطن.

قلة النوم يمكن أن يؤدي إلى التوتر ويسبب أيضًا ارتفاع مستوى الكورتيزول لديك ويزيد أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية لذلك ، من المهم التأكد من حصولك على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم يوميًا وإدارة الإجهاد بكفاءة.

الجلوس بطريقة صحيحة

يمكن أن تكون دهون البطن نتيجة للجلوس بطريقة خاطئة لفترات طويلة، حيث يساعدك التمسك بوضعية جيدة أثناء الجلوس والوقوف على إشراك عضلات المعدة ومنطقة البطن أيضًا.

شرب الكثير من الماء

الماء جزء مهم من رحلتنا لفقدان الوزن من خلال بدء يومك بشرب كوب من الماء أو تناول كوب من الماء قبل الوجبة مباشرة، يمكن أن يرطب جسمك ، ويعزز التمثيل الغذائي في الجسم ، ويحافظ أيضًا على الأطعمة عالية السعرات الحرارية وهذا بدوره يشبع جوعك ويبقيك ممتلئًا لفترات أطول من الوقت يمكنك أيضًا تناول شاي الأعشاب الدافئ أو الماء بالليمون، مما يقلل من جوعك.