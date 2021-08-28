شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أضرار صحية يسببها إدمان الموبايل.. أبرزها التهاب معصم اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إدمان الموبايل من المشكلات الشائعة في الفترة الأخيرة، ورغم أن الهواتف المحمولة قد سهلت حياتنا اليومية إلا أن لها تأثير كبير على صحتنا، وجعلتنا أيضًا عرضة لخطر الإصابة ببعض الأمراض الصحية الخطيرة، حيث يمكن أن يؤدي إدمان الهواتف المحمولة لفترة طويلة إلى ظهور أعراض ألم الرقبة وانحنائها وجفاف العين، ولا يقتصر الضرر على صحتك الجسدية فقط بل يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من المعلومات عبر الإنترنت إلى زيادة مستويات التوتر وانعدام الأمن، في هذا التقرير 5 أضرار صحية لإدمان الهاتف المحمول وطرق التخلص من ذلك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 أضرار صحية يسببها إدمان الموبايليضر عينيك

عيون الإنسان حساسة للغاية ويمكن أن تتلف بسبب الإضاءة الزرقاء للهاتف الخلوي إذا لم يتم استخدامها بشكل مناسب، يمكن أن تؤدي شاشة الهاتف الخلوي إلى تلف مستقبلات الضوء والصداع وعدم وضوح الرؤية وحتى جفاف العين.

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض، فمن المحتمل أن يكون هاتفك المحمول مسئولاً عنها امنح عينيك استراحة ، وركز على شيء يبقى على بعد 20 مترًا منك واحصل على فحص دوري لتقليل الضرر.

يؤدي إلى متلازمة النفق الرسغى والتهاب المعصم بسبب صور السيلفي

إذا كنت تستخدم هاتفك الذكي لمدة 5-6 ساعات يوميًا، فقد تعاني من هذه الأمراض في المستقبل، تشير الدراسات إلى أن كلاً من النفق الرسغي والتهاب معصم السيلفي يمثلان مشكلة متنامية بين المراهقين.

يمكن أن تؤدي هذه المتلازمات إلى مشاكل مثل ألم الرسغ والخدر والإحساس بالوخز والدبابيس والإبر.

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض، فقم بمقابلة طبيبك وتقليل وقت الشاشة آلام الظهر وآلام الرقبة مشكلتان مرتبطتان بالاستخدام المفرط للهواتف المحمولة.

قد يسبب تشققات في الجلد

هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن الهواتف المحمولة هي موطن لأنواع مختلفة من الجراثيم والبكتيريا يمكن أن تنتقل هذه العوامل الممرضة إلى جلدك وتؤدي إلى مشاكل الجلد والصحية الأخرى.

عندما تمسك الهاتف بالقرب من أذنيك أو خدك، تنتقل الجراثيم إلى بشرتك ويمكن أن تؤدي إلى ظهور عيوب في الجلد وظهور حب الشباب.

حتى الشيخوخة المبكرة هي علامة على الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة. لتقليل المخاطر، قم بتنظيف هاتفك بانتظام باستخدام مناديل مبللة بالكحول.

يمكن أن يعطل نمط نومك

لكي يعمل جسمك بشكل طبيعي وصحي ، تحتاج إلى الحصول على 7-8 ساعات من النوم بانتظام ولكن بسبب الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة في وقت متأخر من الليل، يواجه الكثير من الناس مشكلة الأرق. إما أنهم يغفو أثناء النظر إلى شاشة هاتفهم الخلوي أو يستمرون في التقليب والتحول بعد وقت نومهم يجعلك نمط النوم غير المنتظم غريب الأطوار، ومتقلب المزاج، بل ويؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

يمكن أن يجعلك تشعر بالتوتر

هناك طريقتان تجعلك الهواتف المحمولة تشعر بمزيد من التوتر أولاً بسبب الأرق وثانيًا بسبب الاستهلاك المفرط للمعلومات من الإنترنت.

سواء كنت تقوم بالتمرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت ، يمكن أن يجعلك كلاهما تشعر بالإرهاق بمرور الوقت ويزيد من مستوى الكورتيزول "هرمون التوتر" يمكن أن يؤدي إدمان الهواتف المحمولة أيضًا إلى القلق والاكتئاب والاندفاع.

نصائح لتقليل وقت الشاشة

ضع بعض القواعد الأساسية التي من شأنها أن تساعد في تقليل وقت الشاشة مثل:

-لا تنظر إلى هاتفك أثناء الأكل

-لا تمد يدك إلى هاتفك أول شيء في الصباح

-لا تقم بالنظر في وسائل التواصل الاجتماعي قبل الذهاب إلى الفراش

-توقف عن استخدام الهواتف المحمولة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل