اعرف إزاى تقلل وزنك وتخسر الدهون الزيادة فى 3 خطوات

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القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من زيادة الوزن والسمنة المفرطة التي تؤثر على الصحة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ومنها مرض السكر والضغط ومشاكل في القلب، وهنا يقدم الخليج 365 3 خطوات بسيطة تساعدك على إنقاص الوزن وذلك حسب ما ذكره موقع healthline

1:قلل من الكربوهيدرات المكررة

إحدى طرق إنقاص الوزن بسرعة هي تقليل السكريات والنشويات أو الكربوهيدرات، و يمكن أن يكون ذلك من خلال نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو عن طريق تقليل الكربوهيدرات المكررة واستبدالها بالحبوب الكاملة.

مع اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ستستخدم حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات، إذا اخترت تناول المزيد من الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة إلى جانب نقص السعرات الحرارية، فستستفيد من الألياف العالية وهضمها بشكل أبطأ، و هذا يجعلهم أكثر إشباعًا لإبقائك راضيًا.

كما أكدت دراسة أجريت عام 2020 أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات كان مفيدًا لفقدان الوزن لدى كبار السن.

2:تناول البروتين والدهون والخضراوات

يجب أن تتضمن كل واحدة من وجباتك ما يلي:

مصدر بروتين

مصدر الدهون

خضروات

يعد تناول كمية موصى بها من البروتين أمرًا ضروريًا للمساعدة في الحفاظ على صحتك وكتلة العضلات أثناء فقدان الوزن، وتشير الدلائل إلى أن تناول البروتين الكافي قد يحسن عوامل الخطر القلبية، والشهية، ووزن الجسم.

اللحوم: لحم البقر والدجاج ولحم الخنزير ولحم الضأن

الأسماك والمأكولات البحرية: سمك السلمون والسلمون المرقط والروبيان

البيض

البروتينات النباتية: الفاصوليا والبقوليات

منخفضة الكربوهيدرات والخضروات الورقية الخضراء

تشمل مصادر البروتين الصحية ما يلي:

لا تخف من تحميل طبقك بالخضروات ذات الأوراق الخضراء، إنها مليئة بالعناصر الغذائية ، ويمكنك تناول كميات كبيرة جدًا دون زيادة السعرات الحرارية والكربوهيدرات بشكل كبير.

بروكلي

قرنبيط

سبانخ

طماطم

كرنب

كرة قدم

كرنب

السلق السويسري

خس

خيار

الخضراوات التي يجب تضمينها في خطط الأكل منخفضة الكربوهيدرات أو منخفضة السعرات الحرارية:الدهون الصحية

لا تخافوا من تناول الدهون.

دهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة والخضراوات.

تعد الخضراوات الورقية الخضراء طريقة رائعة لتجميع وجبة منخفضة السعرات الحرارية والكثير من العناصر الغذائية.

تساعد التمارين الرياضية على انقاص الوزن بشكل كبير والتخلص من الترهلات والدهون سواء رياضة المشى أو رفع الأثقال أو الذهاب لصالات الجيم.