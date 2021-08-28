كورونا في اليمن.. لقاحات "جونسون" تصل الأحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصلت الارتفاعات اللافتة لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليمن، ما يؤكد أن البلاد تشهد موجة ثالثة حادة من الجائحة.

وهي الموجة التي أكد وزير الصحة اليمني، الدكتور قاسم بحيبح، أن اليمن تعيشها حاليا، خلال لقاءه بالسفير البريطاني لدى اليمن قبل أيام.



وكانت وزارة الصحة اليمنية تطالب الدول المانحة والمنظمات الدولية بمساندة جهود اليمن لمواجهة كورونا.



كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الصحية المعنية بدعم اليمن بلقاحات ضد كورونا، لتطعيم المواطنين، وتوسيع نطاق المستهدفين.



وفي هذا الإطار، قال مسئول حكومي في مدينة عدن اليمنية، إن اللقاحات التي وعد بها حلف "كوفاكس" لليمن، من لقاح "جونسون آند جونسون" ستصل يوم السبت، 29 أغسطس/آب الجاري.



وأكد وكيل وزارة الصحة، الدكتور علي الوليدي: أن موعد وصول لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، سيكون بالتزامن مع تصاعد أرقام الإصابات بالفيروس خلال موجته الثالثة.



وأضاف الوليدي في تصريحات صحفية، رصدتها ”الخليج 365” أن كمية اللقاح تقدر بـ 151 ألف جرعة كدفعة أولى، من إجمالي 504 ألف جرعة مخصصة لليمن قدمت من الولايات المتحدة عبر حلف كوفاكس.





ويعمل حلف "كوفاكس" كبرنامج من برامج منظمة الصحة العالمية، لتطعيم مواطني البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.



وأواخر مارس/آذار الماضي، تسلم اليمن أول دفعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني تضم 360 ألف جرعة.



وفي وقت سابق هذا الشهر، حذرت الأمم المتحدة من موجة ثالثة لفيروس كورونا باليمن مع تدني نسبة الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس.



الحكومة اليمنية اتخذت قرارات خلال اجتماع مع اللجنة العليا للطوارئ ومواجهة كورونا، كإجراءات احترازية لمواجهة الموجة الثالثة من الجائحة.



وحتى يوم السبت، سجلت آخر ‏مستجدات ‎كورونا خلال الساعات الماضية، في المحافظات المحررة الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية تسجيل 40 حالة إصابة مؤكدة.



وتوزعت الإصابات على المحافظات، بواقع 22 حالة في حضرموت، و14 إصابة بعدن، وحالتين في البيضاء، وإصابة واحدة في كل من الضالع والمهرة.



فيما سجلت ثلاث وفيات، حالتين منها في محافظة حضرموت، وحالة وفاة في الضالع، كما تم تسجيل 25 حالة شفاء، 23 منها في محافظة عدن، وحالتين في البيضاء.



وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة في عموم المحافظات اليمنية المحررة 7751 حالة، منها 1450 حالة وفاة و4785 تعافٍ.



ولا تشمل حصيلة الإصابات بكورونا، المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي التي أعلنت حتى 18 مايو/آيار 2020، تسجيل 4 إصابات فقط بينها وفاة واحدة وسط اتهامات للجماعة بالتكتم على العدد الحقيقي للإصابات.

