شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الحادة..اعرف ازاى تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مرض السكري عادة بأنه حالة صحية مزمنة (طويلة الأمد) تعيق آليات الجسم لتحويل الطعام إلى طاقة، وتعرف الزيادة المفاجئة أو الارتفاع الحاد في مستوى الجلوكوز في الدم باسم "السكري".

هناك عدة أعراض لهذه الحالة الصحية المزمنة، مثل كثرة التبول ، والتعب الشديد ،والجوع دائمًا للطعام ، وجفاف الجلد وخشونته، وفقدان الوزن غير المبرر ، وما إلى ذلك ، ولكن هل تعلم أن مرض السكري يمكن أن يزيد أيضًا من فرص التعرض لأعراض جانبية شديدة من الأنفلونزا.

في دراسة حديثة وفقا لتقرير موقع " healthsite"، ذكر الخبراء أن مريض السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض الأنفلونزا من غيره

لماذا يزيد خطر الإصابة بالأنفلونزا لدى مرضى السكري؟

أثبت الأطباء أن مرضى السكري لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالأنفلونزا الفيروسية: الأنفلونزا ، الالتهاب الرئوي المكورات الرئوية ، التهاب الشعب الهوائية ، التهاب الجيوب الأنفية وغيرها من المشاكل المعدية، و هذا يرجع في المقام الأول إلى ضعف جهاز المناعة الذي يحدث نتيجة لارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكري.

من ناحية أخرى ، قد تؤدي الأنفلونزا البسيطة أيضًا إلى تفاقم السيطرة على مرض السكري، وأيضًا ، قد يؤدي أي مرض قصير الأمد أو حاد إلى صعوبة تحقيق السيطرة على مرض السكري. هذا ينطبق على جميع مرضى السكري (سواء النوع 1 ، النوع 2 ، الحمل ، إلخ).

وبالتالي ، تعتبر الإنفلونزا مرضًا تنفسيًا شديد العدوى، ويمتلك مرضى السكري فرصًا أكبر بثلاث إلى ست مرات للدخول إلى المستشفى بصرف النظر عن تعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالمرض.

والجدير بالذكر أن هناك خطرًا أكبر للوفاة المرتبط بعدوى الإنفلونزا لدى مرضى السكري، حيث يختلف كل موسم من مواسم الإنفلونزا ، ويمكن أن تختلف الإصابة بالأنفلونزا بشكل مختلف في جميع المواسم.

النبأ السار هو أن هناك بعض الإجراءات الوقائية الهامة للحد من شدة نوبة الإنفلونزا المتكررة ، من خلال إعطاء لقاح الإنفلونزا.

هل اللقاحات فعالة؟

لقاح الأنفلونزا فعال وعادة ما تؤدي الأنفلونزا إلى مضاعفات بين مرضى السكري، لذلك يوصى بشدة بالتطعيم، ولقاح الإنفلونزا يقلل المرض والعجز والشدة وفرص الوفاة.

يتمتع هذا اللقاح بسلامة ثابتة على المدى الطويل لدى مرضى السكري، وتعتبر لقاحات الإنفلونزا مهمة لأن الأشخاص المصابين بداء السكري معرضون بشكل كبير للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، وهناك أنواع مختلفة من لقاح الأنفلونزا، تتسبب لقاحات الإنفلونزا في تكوين الأجسام المضادة في الجسم بعد حوالي أسبوعين من التطعيم.

في بعض الأشخاص، قد يؤدي التطعيم ضد الإنفلونزا بسبب الألم إلى ارتفاع مؤقت في مستويات الجلوكوز، وقد يتطلب الشخص بضعة أيام من التغييرات القصيرة في أدوية مرض السكري.

تشبه هذه الاستجابة للألم أنواع الألم الأخرى مثل الإصابة أو أي حقنة، لا داعي للقلق كثيرًا بشأن هذا ، أيضًا ، يُنصح بالحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم تحت السيطرة إذا كانت مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة قبل اللقطة مباشرة. لا توجد عوائق بمجرد السيطرة على مستويات مرض السكري ، يمكنك أخذ لقاح الإنفلونزا.

يجب الحرص على إبعاد الأنفلونزا خاصة عندما تكون مصابًا بمرض السكري؟

يعد الوعي الجماعي بأعراض الأنفلونزا عند البالغين أمرًا حيويًا، فالأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والدخول إلى المستشفى، فضلاً عن ارتفاع مخاطر الوفاة مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكري، ومن ثم ، يجب أن تعرف الأعراض التالية لضيق التنفس ، أو الضغط أو ألم الصدر ، والدوخة ، وآلام العضلات ، والضعف ، والحمى أو السعال ، وقد تتحسن الحمى ثم تتفاقم ، إلى جانب تدهور السيطرة على مرض السكرى.

الشيء المهم الآخر الذي ينصح به مرضى السكري هو تغيير السلوك الوقائي في الحياة اليومية، على سبيل المثال ، يجب غسل اليدين وتغطية السعال وتجنب المرضى لتقليل فرص الإصابة بالأنفلونزا من شخص مريض.

يجب على المريض أن يتبع هذه أيضًا عند الإصابة: استمر في تناول حبوب الأنسولين ومرض السكري كالمعتاد، مع اختبار مستوى الجلوكوز في الدم وتتبع النتائج ، وتناول الحساء الدافئ ، واستنشاق البخار ، والاحتفاظ بسجل لدرجة الحرارة باستخدام مقياس الحرارة ، وشرب الكثير من الماء.