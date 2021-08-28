شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 3 فناجين من القهوة يوميًا تقلل من خطر النوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة علمية حديثة، عن أن تناول 3 فناجين من القهوة يوميًا يقلل من خطر إصابة الإنسان بأمراض قلبية مميتة.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها يوديتا سيمونا، أستاذة مركز القلب والأوعية الدموية بجامعة زيملفايس الهنجارية بالمجر، والتي نشرت على بوابة Medical News الإلكترونية، أن تناول 3 فناجين من القهوة كل يوم يقلل من خطر الموت نتيجة نوبة قلبية بنسبة 21%، وبنسبة 17% فيما يخص بالموت من أمراض قلبية أخرى.

قال الموقع، إن التجربة شارك فيها 468 ألف شخص بدون أعراض إصابتهم بأمراض قلبية ويبلغ عمرهم 56 سنة تقريبًا.

وتم تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات تضم الأولى أشخاصًا لا يشربون القهوة بشكل منتظم، فيما شملت الثانية أشخاصًا يشربون ما بين 0,5 و3 فناجين من القهوة يوميًا، والثالثة شكلها هواة القهوة ممن يتناولون أكثر من 3 فناجين من هذا المشروب يوميًا.

قام خبراء بدراسة تحاليل المشاركين فى التجربة خلال فترة زمنية من 10 إلى 15 سنة، آخذين بعين الاعتبار عوامل مرافقة عدة، منها عمر الإنسان وجنسه ووزنه ووجود عادات ضارة لديه ونشاطه الجسدي ومكانته الاجتماعية وحالته المالية، إضافة إلى نوعية طعامه.

كما استخدم العلماء معطيات أكثر من 30 ألف مشارك بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي.