شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد مذهلة لتناول البطيخ.. هيرطبك ويقلل وجع العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البطيخ من أكثر الأطعمة المرطبة التي يمكنك تناولها في الصيف، يحتوى البطيخ على 92٪ ماء وتحتوي على سعرات حرارية قليلة، ووفقًا لتقرير موقع "healthline" يحتوي البطيخ على العديد من العناصر الغذائية بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، كما يوفر معادن مثل البوتاسيوم، ومن المثير للدهشة أن بذور البطيخ هي مصدر للعناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات والفيتامينات والحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم.



الفوائد الصحية المذهلة لتناول البطيخ: الفوائد الصحية المذهلة لتناول البطيخ:



يحافظ على رطوبة جسمكيعتبر البطيخ من أكثر الأطعمة المرطبة التي يمكنك تناولها في الصيف. الثمرة 92٪ ماء، ويمكن أن يساعد تناول الماء في الحفاظ على رطوبتك وإبقائك ممتلئًا، دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية. يحافظ على رطوبة جسمكيعتبر البطيخ من أكثر الأطعمة المرطبة التي يمكنك تناولها في الصيف. الثمرة 92٪ ماء، ويمكن أن يساعد تناول الماء في الحفاظ على رطوبتك وإبقائك ممتلئًا، دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية.

جيد لصحة القلبالعديد من العناصر الغذائية الموجودة في البطيخ مفيدة لصحة القلب -على سبيل المثال- يرتبط اللايكوبين بانخفاض الكولسترول وضغط الدم. جيد لصحة القلبالعديد من العناصر الغذائية الموجودة في البطيخ مفيدة لصحة القلب -على سبيل المثال- يرتبط اللايكوبين بانخفاض الكولسترول وضغط الدم.

قد يساعد في منع السرطانيحتوي البطيخ على الليكوبين، والكوكوربيتاسين إي ومركبات نباتية أخرى يتم فحصها لمعرفة تأثيراتها المضادة للسرطان.

تقليل وجع العضلاتيحتوي البطيخ على سيترولين، وهو حمض أميني يبدو أنه يقلل من وجع العضلات بعد التمرين. يتوفر السيترولين أيضًا كمكمل غذائي، ولكن أظهرت الأبحاث أن امتصاصه يكون أكثر فاعلية عند تناوله كمكون من مكونات عصير البطيخ.

غني بمضادات الأكسدةالبطيخ غني بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين وفيتامين C التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والأضرار التأكسدية. تشير الدراسات أيضًا إلى أن اللايكوبين قد يساعد في تأخير ظهور مرض الزهايمر وتطوره وكذلك منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر. غني بمضادات الأكسدةالبطيخ غني بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين وفيتامين C التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والأضرار التأكسدية. تشير الدراسات أيضًا إلى أن اللايكوبين قد يساعد في تأخير ظهور مرض الزهايمر وتطوره وكذلك منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

جيد للشعر والبشرةالبطيخ غني بفيتامين A وC الضروريين لصحة الجلد والشعر، ويساعد فيتامين سي جسمك على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يمنح بشرتك مرونة ويساعد في نمو الشعر. فيتامين أ مهم لبناء خلايا الجلد وإصلاحها. بدون ما يكفي من هذه المغذيات، يمكن أن تبدو بشرتك جافة ومتقشرة.