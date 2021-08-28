هيئة الغذاء والدواء تقدم نصائح ذهبية للحفاظ على الجهاز المناعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

هيئة الغذاء والدواء إلى ضرورة الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الأساسية مثل البروتين والفيتامينات والمعادن من أدل الحفاظ على الصحة العامة.

الأطعمة الغنية بالمغذيات الأساسية

وقالت الهيئة في تغريدة “عبر “تويتر”، إن الحفاظ على نمط صحي ومتوازن تأكد من تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الأساسية، كما نشرت صورة بعنوان “حافظ على جهازك المناعي” توضح أهم الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.