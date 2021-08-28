شكرا لقرائتكم خبر عن موسم نزلات البرد.. كيف تتعامل إذا أصبت بعدوى كورونا أو نزلة برد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التفرقة بين دور نزلة البرد وكورونا من الأمور الصعبة وقد لا يحددها إلا اختبار كورونا، ومع انتشار نزلات البرد في الفترة الحالية ومع اقتراب موسم نزلات البرد الذى يتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا نتعرف على الفروق البارزة بين نزلات البرد وكورونا وكيفية التفرقة بينهما.

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، لـ"الخليج 365"، أن شهر سبتمبر هو موسم انتشار نزلات البرد وأنه يتزامن مع توقيت الموجة الرابعة لكورونا وكذلك في ظل وجود متحور دلتا بلس، ما يثير مزيد من القلق، مضيفًا أن أي نزلة برد أو انفلونزا يجب أن نتعامل معها على أنها "كورونا" كأمر احتياطي ووقائى.

وأوضح أن دور البرد أو الأنفلونزا الذى قد يستهين به البعض قد يكون كورونا ولكن بدرجة خفيفة، ما ينقل العدوى لغيرك من كبار السن وضعاف المناعة ويسبب لهم مضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة.

وأشار إلى أن التعامل مع نزلات البرد والأنفلونزا يجب أن يكون مماثلاً لحالة الكورونا، بأن يتم عزل المريض في المنزل وضرورة ارتداء الكمامة ليحافظ على الآخرين من حوله.

وعن الفرق بين نزلات البرد وكورونا أوضح الحداد أن نزلة البرد تكون بسبب فيروس مختلف وهو دور برد بسيط بدون مضاعفات، بينما فيروس كورونا يمكن أن يكون خطيراَ بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في حين أنه قد يكون بسيطاً لبعض الأشخاص الآخرين.

وأكد أن أعراض كورونا تتمثل في التالى:

-ارتفاع درجات الحرارة "الحمى"

-التهاب في الحلق

-مشاكل في التنفس

-السعال المستمر

-الصداع.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

أعراض الأنفلونزا

-ارتفاع في درجات الحرارة

-نوبات سعال

سيلان بالأنف

-ألم في العضلات

-نوبات قيء أو إسهال

وأكد أن ما يميز فيروس كورونا عن نزلات البرد والأنفلونزا هو أن معظم الحالات وليس كلها تصاب بفقدان حاستى الشم والتذوق، وهذه من أبرز السمات المميزة لفيروس كورونا.