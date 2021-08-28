شكرا لقرائتكم خبر عن لو نسبة الهيموجلوبين قليلة فى تحليلك..7 طرق طبيعية لتحسينها وعلاج الأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهيموجلوبين هو بروتين غني بالحديد موجود في خلايا الدم الحمراء وهو مسئول عن حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ومن الضروري الحفاظ على المستويات الطبيعية من الهيموجلوبين في دمك حتى يعمل جسمك بشكل صحيح، أي 14 إلى 18 جم/ ديسيلتر للرجال البالغين و 12 إلى 16 جم / ديسيلتر للنساء البالغات، لكن عندما ينخفض ​​مستوى الهيموجلوبين يمكن أن يسبب الضعف والتعب والصداع وضيق التنفس والدوخة وضعف الشهية وسرعة ضربات القلب. إذا انخفض مستوى الهيموجلوبين بشكل كبير ، فقد يتم تشخيص الحالة على أنها الأنيميا.

في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على طرق طبيعية لزيادة مستوى الهيموجلوبين في الدم ومنع الأنيميا.

7 طرق طبيعية لزيادة الهيموجلوبين في الدمتناول الأطعمة الغنية بالحديد

نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعًا لانخفاض مستويات الهيموجلوبين، وتشمل الأطعمة الغنية بالحديد الخضراوات الورقية مثل السبانخ والبنجر وكبد الدجاج والبيض الكامل والمحار والتفاح والرمان والمشمش والبطيخ والبرقوق واللب الأبيض "بذور اليقطين" والتمر واللوز والزبيب.

زيادة تناول فيتامين سي

من المهم أن يكون لديك مزيج من كل من الحديد وفيتامين C لأن الأخير عبارة عن جزيء غني بالناقل يمكن استخدامه لامتصاص أفضل للحديد، تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والليمون والفراولة والبابايا والفلفل الحلو والبروكلي والجريب فروت والطماطم.

زيادة تناول حمض الفوليك

حمض الفوليك، فيتامين ب المركب، ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء ونقص حمض الفوليك يؤدي تلقائيًا إلى انخفاض مستوى الهيموجلوبين.

بعض المصادر الغذائية الجيدة لحمض الفوليك هي الخضروات الورقية، والفول السوداني، والموز ، والبروكلي ، وكبد الدجاج وكذلك البنجر الذى يساعد زيادة عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم لأنه يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك وكذلك الحديد والبوتاسيوم والألياف.

تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب

يمكن لتفاحة في اليوم أن تساعد في الحفاظ على المستوى الطبيعي من الهيموجلوبين، حيث إن التفاح غني بالحديد بالإضافة إلى المكونات الصحية الأخرى اللازمة لتعداد الهيموجلوبين الصحي.

يمكنك تناول تفاحة واحدة في اليوم، أو شرب عصير مكون من نصف كوب من عصير التفاح والبنجر مرتين في اليوم أضف الزنجبيل أو عصير الليمون لمزيد من النكهة.

الرمان غني أيضًا بالحديد والكالسيوم والألياف والبروتين يمكن لقيمته الغذائية أن تساعد في زيادة الهيموجلوبين وتعزيز تدفق الدم بشكل صحى.

شرب شاي نبات القراص

نبات القراص هو عشب مصدر جيد لفيتامينات ب والحديد وفيتامين ج ويمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في رفع مستوى الهيموجلوبين لديك، كل ما عليك فعله هو إضافة ملعقتين صغيرتين من أوراق نبات القراص المجففة إلى كوب من الماء الساخن وتركه ينقع لمدة 10 دقائق ثم يصفى ويضاف القليل من العسل اشربه مرتين يوميا.

ينصح الأطباء بشدة بالتمارين المعتدلة إلى عالية الكثافة، لأنك عند ممارسة الرياضة - ينتج جسمك المزيد من الهيموجلوبين لتلبية الطلب المتزايد على الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ، واتباع نظام غذائي متوازن هو أفضل طريقة لضمان حصولك على الإمداد اليومي بجميع العناصر الغذائية الأساسية.