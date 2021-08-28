شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور شيرين حلمى: 19 نوفمبر المقبل بدء انتاج لقاح كورونا الروسى" سبوتنيك v" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شيرين حلمى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدوية، في تصريح خاص لــ "الخليج 365 "، إنه بالنسبة للقاح كورونا، فانه خلال هذا العام 2021، سيتم انتاج لقاح "سبوتنيك v" الروسى لفيروس كورونا.

وأضاف، إنه سيتم تركيب ماكينات صناعة لقاح كورونا بمصنع الشركة بالعاشر من رمضان شهر سبتمبر المقبل بـ"مصنع بايو جنريك فارما"، مضيفا إنه قمنا بتوقيع اتفاقية نقل التكنولوجيا من صندوق الاستثمار المباشر الروسى، وسيتم الإنتاج 2021، وسيتم انتاج اللقاح بكميات كبيرة تغطى احتياجات السوق المصرى ثم التصدير إلى خارج مصر وخصوصا إن هناك دول بالعالم ليس لديها لقاحات كورونا.

وأكد، أن لقاح" سبوتنيكv "، الروسى لفيروس كورونا من مميزاته إنه طويل المفعول يصل مفعوله لمدة تصل عام إلى عامين، وكفاءته تصل إلى90 %، وبدون آثار جانبية، ويحفظ في درجة حرارة الثلاجة العادية، مؤكدا، إن العلماء الروس معروف بشهرتهم بالفيزياء، والميكروبيولوجى، موضحا إن معهد Gamalya الروسي يعمل بتكنولوجيا معروفة وآمنة، وقاموا بعمل لقاحات كثيرة، مؤكدا إن اللقاح الروسى "سبوتنيك v " آمن وفعال، لا يوجد قلق من استعماله، حيث تغطى الجرعة الأولى 9 أشهر كحماية من كورونا، والجرعة الثانية تغطى مدة تصل إلى عامين محميا من كورونا.

وقال، إنه سيتم تركيب ماكينات المصنع في سبتمبر، وستجرى التجارب في أكتوبر ونوفمبر، موضحا إنه في 19 نوفمبر نبدأ في انتاج لقاح كورونا، وطرحه بمجرد الإنتاج، حيث متوقع انتاج 800 مليون جرعة لقاح سنويا، من أنواع مختلفة من اللقاحات، وليس جميعهم لقاح كورونا لأنه مع الطلب على انتاج لقاح كورونا خفضت المصانع العالمية من انتاج اللقاحات من الأنواع المختلفة، مثل المصانع التي كانت تنتج لقاح فيروس بى.

وقال، إن افريقيا بالذات محتاجة إلى لقاح فيروس بى، حيث أن نسب الإصابة بفيروس بى تصل لأكثر من 8% هناك، موضحا إن فيروس بى لم يتم اكتشاف علاج شافى له حتى الآن، والاعتماد حاليا من خلال التطعيم الذى يحمى من الفيروس، مضيفا، إنه يمكن أن نجد علاج شافى له خلال عامين.