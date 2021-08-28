شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ما يسببه متغير دلتا فى جسمك وأسباب تطور أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعراض متغير دلتا لكورونا قد تختلف عن أعراض كورونا التقليدية، فمع تطور الفيروس التاجى، يبدو أن الأعراض الأكثر شيوعًا قد تغيرت أيضًا، وتشير البيانات إلى أن الأشخاص المصابين بمتغير دلتا يعانون من أعراض مختلفة عن تلك التي ربطناها عادةً بأعراض كورونا في وقت سابق من الوباء، في هذا التقرير نتعرف على أعراض متغير دلتا لكورونا عند البالغين والأطفال، بحسب موقعي "theconversation" وfortune.



أعراض متغير دلتا لكورونا

أعراض متغير دلتا لكورونا

أعراض متغير دلتا لكورونا، وفقًا للدراسات فإن أعراض كورونا الأكثر شيوعًا ربما تغيرت عن تلك التي نربطها تقليديًا بالفيروس.

رغم أن الحمى والسعال كانت دائمًا أعراضًا شائعة لكورونا، وقد ظهر الصداع والتهاب الحلق بشكل تقليدي لبعض الأشخاص، إلا أنه نادرًا ما تم الإبلاغ عن سيلان الأنف في البيانات السابقة.

وفي الوقت نفسه، فإن فقدان حاسة الشم، الذي كان شائعًا في الأصل، يحتل الآن المرتبة التاسعة في الأعراض بالنسبة لنظام الإبلاغ الذاتي لتطبيق أعراض كورونا ببريطانيا .

هناك عدة أسباب تجعلنا نرى الأعراض تتطور بهذه الطريقة

قد يكون السبب في ذلك هو أن البيانات كانت تأتي في الأساس من المرضى الذين يقدمون إلى المستشفى والذين من المحتمل أن يكونوا أكثر مرضًا ونظرًا لارتفاع معدلات تغطية التطعيم في الفئات العمرية الأكبر سنًا، فإن الشباب يمثلون الآن نسبة أكبر من حالات كورونا، ويميلون إلى الشعور بأعراض أكثر اعتدالًا.

يمكن أن يكون أيضًا بسبب تطور الفيروس، والخصائص المختلفة (العوامل الفيروسية) لمتغير دلتا لكن سبب تغير الأعراض لا يزال غير مؤكد.

بينما لا يزال لدينا المزيد لنتعلمه عن متغير دلتا ، فإن هذه البيانات الناشئة مهمة لأنها توضح لنا أن ما قد نعتقد أنه مجرد برد شتوي معتدل سيلان الأنف والتهاب الحلق يمكن أن يكون حالة من حالات كورونا.



أعراض متغير دلتا لكورونا

أعراض متغير دلتا لكورونا عند البالغين والأطفال

يمكن أن تختلف أعراض المريض على نطاق واسع، بالنظر إلى النطاق الواسع لتأثيرات كورونا على الجسم بين التركيبة السكانية المختلفة للمريض.

تشمل بعض العلامات الشائعة نسبيًا لكورونا فقدان التذوق أو الشم، والتعب، والصداع، والحمى، وصعوبة التنفس، وآلام العضلات وآلامها، ومشاكل الجهاز الهضمي مثل الغثيان، والإسهال، والقيء، أو الطفح الجلدي، من بين أمور أخرى.

تسمح مشاريع مثل دراسة أعراض كورونا للمرضى بإدخال الأعراض الخاصة بهم في قاعدة بيانات رقمية يمكنها تتبع أي منها يتزايد في أي مناطق، بالإضافة إلى مراقبة ما تعنيه السلالات الجديدة لأولئك الذين يصابون بـ "كوفيد طويل الأمد"، حيث قد يكون شخص ما بدون أعراض في البداية ولكن تظهر عليه أعراض المرض بعد شهر أو أكثر من الإصابة.

تشير مثل هذه الدراسات والأدلة القصصية من المستشفيات الكبرى إلى أنه مع متغير دلتا، تحدث معظم الأعراض في رأسك ومنطقة الأنف.

وتظهر مشاكل الأمعاء والبثور الجلدية أقل انتشارًا لدى البالغين والأطفال المصابين بحالة دلتا، وتفتقر العديد من حالات دلتا أيضًا إلى بعض الأعراض الكلاسيكية لكورونا.

يبدو أن السعال وفقدان حاسة الشم أقل شيوعًا ويتواجد الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى بناءً على أحدث الدراسات الاستقصائية في المملكة المتحدة، حيث يرجع أكثر من 90٪ من الحالات إلى سلالة دلتا.



أعراض متغير دلتا لكورونا

في حين أن السعال قد يكون أقل شيوعًا بشكل عام بين مرضى متغير دلتا مقارنة بالفيروس التاجي الأصلي ، فقد يكون أكثر شيوعًا بين الأطفال.

وبينما قد يصاب البالغون الذين يعانون من متغير دلتا بسيلان في الأنف ، فقد لا يصاب المريض الأصغر سنًا .

والأعراض الأكثر شيوعًا لدى الأطفال الذين يعانون من الإجهاد هي الحمى والسعال، مع ظهور أعراض الأنف وأعراض الجهاز الهضمي والطفح الجلدي بشكل أقل كثيرًا.