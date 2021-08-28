شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية:نصف مرضى كورونا يعانون من استمرار الأعراض بعد عام ..اعرف العلامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر ما يقرب من عامين منذ أن دخل وباء كورونا حياتنا وقلبها رأساً على عقب، ومع ذلك ، لم يجد العلماء علاجًا حتى الآن، بينما يواصل الباحثون والخبراء الطبيون كشف العديد من الخبايا الخفية لفيروس كورونا ، لا يزال هناك الكثير مما هو غير معروف بالنسبة له.

مع ظهور متغيرات جديدة تتغير أعراض المرض باستمرار، وبينما يعاني معظم الأشخاص من أعراض خفيفة عند تأثرهم بالمرض، يمكن أن يعاني البعض من أعراض قد تستمر لفترة أطول بكثير من المتوقع.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" كشفت الأبحاث التي استمرت لمدة عام أن حوالي نصف المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في عام 2020 عانوا من مشاكل صحية بما في ذلك التعب العضلي وضيق التنفس والاكتئاب بعد 12 شهرًا من خروجهم من المستشفى.



مرضى كورونا الطويل يعانونن من أعراض تستمر أكثر من عام

قد يعاني المرضى في المستشفى من أعراض كورونا حتى بعد عام

وفقًا للدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية The Lancet ، فإن أعراض كورونا مثل التعب وضيق التنفس لا تزال تزعج العديد من المرضى بعد عام من دخولهم المستشفى بسبب مرض فيروس كورونا.

ووفقًا للتقارير، كان لدى حوالي نصف مرضى كورونا عرض واحد على الأقل مستمر، وقالت الدراسة: "مع عدم وجود علاجات مثبتة أو حتى إرشادات إعادة التأهيل ، يؤثر مرض كورونا الطويل على قدرة الناس على استئناف حياتهم الطبيعية وقدرتهم على العمل، وتظهر الدراسة أنه بالنسبة للعديد من المرضى ، فإن الشفاء التام من فيروس كورونا سيستغرق أكثر من عام واحد".

بالنسبة للدراسة، فحص الباحثون 1300 شخص من ووهان ، الصين ، تم نقلهم إلى المستشفى مع فيروس كورونا بين يناير ومايو 2020، وبعد 6 أشهر ، انخفضت نسبة مرضى الفيروس التاجي الذين يعانون من أعراض واحدة على الأقل من 68 % إلى 49 % بعد سنة.

ضيق التنفس والتعب أكثر الأعراض شيوعاً

ووجدت الدراسة أن آلام الجهاز التنفسي زادت من 26٪ من المشاركين بعد ستة أشهر إلى 30٪ بعد عام. كما وجد أن النساء المصابات أكثر عرضة بنسبة 43 ٪ للإرهاق أو ضعف العضلات المستمر ، بالإضافة إلى ضعف احتمال تشخيصهن بالقلق أو الاكتئاب من الرجال الذين أصيبوا بـ كورونا.

ما هي الآثار طويلة المدى الأخرى لـ كورونا؟

على الرغم من أن الدراسة وجدت أن الخمول وضيق التنفس هما أكثر الأعراض شيوعًا لعدوى كورونا، إلا أن هناك أعراضًا أخرى قد تؤثر عليك بعد الإصابة.

ألم صدر

ضباب الدماغ

أرق

دوخة

الاكتئاب والقلق

طنين

الشعور بالمرض

إسهال

ألم المعدة

فقدان الشهية

ألم في أجزاء مختلفة من الجسم

الطفح الجلدي

الصداع

التهاب الحلق

تغييرات في حاسة الشم أو التذوق

في حالة ظهور أي من الأعراض المذكورة أعلاه، استشر طبيبك لتجنب حدوث أي مشاكل.