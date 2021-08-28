شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالصحة العالمية: سلالات كورونا ومتغير دلتا لا تشكل خطورة على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ميليتا فوجنوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، إن سلالات الفيروس التاجي الجديدة وأكثرها انتشارًا متغير دلتا لا تشكل خطورة على الأطفال حاليًا، وأوضحت ممثلة الصحة العالمية أن هناك المزيد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال للإصابة بسبب تخفيف القيود السابقة، ولكن في الوقت الحالي، لا يمكن التأكيد على أن سلالات الفيروس التاجي الجديدة أصبحت أكثر خطورة على الأطفال، ووفقًا لتقرير لوكاله "تاس" الروسية" أكدت "في هذا الوقت، لا يمكننا القول أن الوضع مقلق".

وأوضحت ميليتا فوجنوفيتش أن هناك المزيد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال للإصابة بسبب تخفيف القيود السابقة، قائلة: "إذا كانت هناك أي تغييرات بالطبع، سنبلغ جميع البلدان، وجميع الخبراء، نعم ، نرى المزيد من الأطفال المصابين ولكنه ليس حالة يستهدف فيها الفيروس الأطفال على وجه التحديد. إنه ينتشر ببساطة إلى أولئك الذين لم يكونوا تلقيح".

أعراض الإصابة بمتغير دلتا بلس عند الأطفال

هناك بعض الأعراض التي يصاب بها الطفل المصاب عند التقاط العدوى بمتغير دلتا، ومنها ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والسعال، مع ظهور أعراض أنفية أى سيلان وأعراض معدية معوية وطفح جلدي عند البعض، وهناك بعض الأعراض الأخرى ومنها:

- ألم في البطن.

- احمرار في العين.

- ضيق أو ألم في الصدر.

- إسهال.

- الشعور بالهمدان الشديد.

- صداع شديد في الرأس.

- ضغط دم منخفض

- ألم الرقبة.

- القيء.