شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح صيني جديد لكورونا يأخذ في 3 جرعات بفاعلية 78% ضد متغير دلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة south china post عن نتائج تجارب لقاح جديد لفيروس كورونا يأخذ على 3 جرعات حيث أثبتت أنه فعال بنسبة 82% تقريبًا، كما حقق اللقاح معدل كفاءة يقارب 78% في مواجهة متغير دلتا لكورونا، ويستخدم اللقاح فعليًا في الصين وأوزبكستان الأن.

ووفقًا للتقرير فإن اللقاح المضاد لكورونا الصيني الذي يتم استخدامه بالفعل في حملة التطعيم المحلية في البلاد، وجد أنه فعال بنسبة 82% تقريبًا في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، وأشار تحليل أولي لبيانات التجربة أيضًا إلى أن اللقاح، الذي طورته وحدة من Chongqing Zhifei Biological Products، كان قادرًا على الصمود أمام متغير دلتا شديد العدوى، بنسبة فعالية تقارب 78%.



لقاح صينى جديد

واللقاح المكون من ثلاث جرعات، المعروف باسم ZF2001، والذي تلقى الضوء الأخضر لاستخدامه في حالات الطوارئ في الصين في مارس ويستخدم أيضًا في أوزبكستان، جاءت أحدث النتائج من تحليل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي شملت 28500 من البالغين ، مقسمة بالتساوي بين اللقاحات والأدوية الوهمية.

وجرت المحاكمة في أوزبكستان وباكستان وإندونيسيا والإكوادور ومقاطعة هونان الصينية، ووجدت البيانات، المستندة إلى 221 حالة كورونا من بين تلك المجموعة، أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 81.76٪ ضد فيروس كورونا من أي درجة من الخطورة وكان له معدل فعالية بنسبة 100٪ ضد الحالات الشديدة والقاتلة بين المشاركين.

من المتوقع أن تتضمن التجربة بيانات قوية عن الفعالية لدى كبار السن تم تحديد حوالي 7 آلاف شخص فوق الستين من العمر للمشاركة في الدراسة الدولية ، وفقًا لتسجيل التجارب السريرية ، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي تصنيف عمري للفعالية حتى الآن.

وقالت الشركة المالكة للقاح إنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التفاعلات العكسية بين اللقاح ومجموعات الدواء الوهمي ، مما يشير إلى أن اللقاح آمن، تدعم النتائج نتائج مماثلة من البيانات التي تمت مراجعتها من قبل الزملاء لتجارب المرحلة المبكرة من ZF2001 ، والتي نُشرت في مجلة The Lancet Infectious Diseases في مارس.

بالإضافة إلى العثور على فعالية اللقاح بنسبة 77.54 % ضد سلالة دلتا شديدة القابلية للانتقال ، كان نظام الجرعات الثلاث 92.93 % مقابل متغير ألفا في التحليل الأولي ولم يتضح عدد الحالات التي تضمنت كل متغير.

ZF2001 هو لقاح يعتمد على تقنيه الحمض النووي معاد التركيب وهو من بين اللقاحات السبعة المستخدمة حاليًا في الصين، تعتمد هذه التقنية، المشابهة لتلك المستخدمة من قبل شركة نوفافكس الأمريكية في لقاح كورونا، على المكونات النقية للفيروس ولا تحتاج إلى نفس مستويات الأمن البيولوجي مثل لقاحات كورونا المعطلة التي ظهرت بشكل كبير في حملة التلقيح المحلية في الصين.

ولكن مثلهم، يمكن تخزينه في درجات حرارة تتراوح من 2 إلى 8 درجات مئوية، ما يجعل نقله أسهل من لقاحات mRNA التي تنتجها أمثال مودرنا وفايزر، كما أنه اللقاح الوحيد الذي يتطلب ثلاث جرعات.

ذكرت وكالة أنباء شينخوا الأسبوع الماضي أن خصائص اللقاح في حملة التطعيم في أوزبكستان بعد الموافقة على استخدامها في مارس، ومن المتوقع أن ينتج مصنع محلي ما يصل إلى 10 ملايين جرعة من اللقاح سنويًا.