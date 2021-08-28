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نصائح لخفض نسبة الكولسترول.. لا تفرط فى الدهون وتناول الألياف والعب رياضة

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القاهرة - سامية سيد - الكولسترول سلاح ذو حدين جيد وسيء على حد سواء، ولكن زيادة مستويات الكولسترول الضار يمكن أن يصبح خطرًا صامتًا يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية، خاصة فى حالة ظهور أى أعراض تشير إلى ارتفاع مستوياته، لذلك من المهم إتباع النصائح اللازمة لخفض مستويات الكولسترول الضار فى الدم، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

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يحدث ارتفاع الكوليسترول نتيجة تراكم الدهون فى مجرى الدم، وعدم ممارسة النشاط البدنى بجانب زيادة الوزن أو السمنة والتدخين وغيرها من العوامل.

فيما يلى.. نصائح لخفض مستويات الكوليسترول الضار فى الجسم: تجنب الدهون غير المشبعة

يمكن للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أن ترفع مستويات الكولسترول في الدم، لذلك استبدلها بمصادر الدهون غير المشبعة مثل الأسماك الزيتية بما في ذلك السلمون والماكريل، وكذلك المكسرات مثل الكاجو واللوز، والبذور مثل عباد الشمس، والأفوكادو.

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تجنب الدهون المتحولة

ترفع الدهون المتحولة أيضًا مستويات الكولسترول فى الدم، وغالبًا ما توجد في المنتجات الحيوانية مثل منتجات الألبان واللحوم الحمراء.

تقليل الدهون بشكل عام فى نظامك الغذائى

يساعدك تقليل كمية الدهون في نظامك الغذائي على خفض مستويات الكولسترول لديك، فعلى سبيل المثال، بدلاً من قلي الأطعمة أو تحميصها قم بشويها أو تبخيرها أو غليها أو سلقها.

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تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الألياف في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم، حيث يجب أن يأكل البالغون 30 جرامًا من الألياف يوميًا، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والشوفان والشعير والبقول والمكسرات والبذور.

 

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القيام بالنشاط البدنى

يمكن أن تساعد زيادة مستويات نشاطك البدنى عن طريق ممارسة المزيد من التمارين على خفض مستويات الكوليسترول، حيث يجب القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية المعتدلة كل أسبوع لتحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

العقاقير المخفضة للكولسترول

العقاقير المخفضة للكولسترول هي أدوية مصممة لخفض نسبته فى الدم، وتوصف تلك الأدوية فى الغالب للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض القلب التاجية أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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