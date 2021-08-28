"فينوفايبرات".. دواء شائع للكوليسترول يحارب أعراض كورونا الحادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة أنه من الممكن محاربة أعراض كورونا الحادة من خلال تناول دواء شائع للكوليسترول يسمى "فينوفايبرات".

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن عقاراً شائعاً يخفض نسبة الكوليسترول قد يساعد في إنقاذ المرضى الذين يُعالجون من الإصابة بكورونا في المستشفيات، إذ لاحظ الباحثون أن كوفيد-19 يسبب تراكماً كبيراً للكوليسترول، ما يؤدي إلى التهاب الخلايا، وفقاً لموقع "يو بي آي" الأمريكي.

وأضاف الموقع، في تقرير نشره الجمعة، أن الباحثين قد وجدوا، في التجارب المعملية، أن عقار فينوفايبرات الخافض للكوليسترول لديه القدرة على تقليل الأضرار التي تلحق بخلايا الرئة ووقف فيروس كورونا من التكاثر بشكل فعَال، كما أكدت دراسة أجريت على 15 مريضاً هذه النتائج المعملية.

ونقل الموقع عن الباحث في جامعة كيلي في ستافوردشاير بإنجلترا، آلان ريتشاردسون، قوله: "أظهرت هذه الدراسة أن الفينوفيبرات يمكن أن يقلل من فرصة دخول المريض إلى المستشفى، كما يمكن أن يقلل من مقدار الوقت الذي يقضيه هناك، ومن حاجته للأكسجين، وكذلك من خطر وفاته".

وأضاف ريتشاردسون أن العقار يعمل من خلال التأثير على التغيرات الأيضية التي تحدث عندما يغزو فيروس كورونا الخلايا، مشيراً إلى أنه يمكن أن يمنع الفيروس من الدخول إلى الخلايا في المقام الأول، لكنه شدد على أنه لا ينبغي على الأشخاص تناول الدواء على أمل منع الإصابة بالعدوى.

وفي الدراسة، أعطى الباحثون دواء الكوليسترول لـ15 مريضاً في المستشفى مصابين بأعراض حادة لكورونا، إذ كانوا جميعهم يعانون من التهاب رئوي ويحتاجون إلى أكسجين، وتم إعطاؤهم الدواء لمدة 10 أيام.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في "Research Square"، لكنها لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، أن مؤشرات الالتهاب قد انخفضت في غضون 48 ساعة فقط من بدء العلاج، كما لم يحتج 14 من 15 مريضاً إلى دعم الأكسجين في غضون أسبوع من العلاج، وقد غادر جميع المرضى الخمسة عشر المستشفى في أقل من أسبوع ولم تظهر عليهم آثار جانبية من الدواء.

وقال الموقع إنه على الرغم من أن النتائج كانت واعدة، فإن التجارب الأكبر فقط هي التي يمكن أن تثبت فاعلية الدواء كعلاج لفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه وفقاً للباحثين فإن هناك تجربتين من المرحلة الثالثة يتم إجراؤهما الآن في أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة.