شكرا لقرائتكم خبر عن مرض الكبد الدهني.. علامة تحذير فى فمك يمكن أن تشير إلى إصابتك به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) هو مصطلح شامل لمجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد، وتشير الأبحاث إلى أن وجود علامة في فمك يمكن أن يشير إلى وجود المرض، وقد تلاحظ ذلك عند الابتسام.

ووفقًا لتقرير موقع "express" فإن مرض الكبد الدهني غير الكحولي هو مصطلح يشير إلى مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد، على عكس مرض الكبد الدهني، والذي ينتج بشكل أساسي عن الإفراط في استهلاك الكحول، فإنه يظهر عادة لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، كما أنه يرتبط بمرض السكري من النوع 2، وقد يهدد الحياة إذا تقدم إلى تلف الكبد، ولسوء الحظ ، عادة ما يكون بدون أعراض.

ومع ذلك، فقد وجدت دراسة وجود ارتباط بين الأسنان المفقودة و مرضى الكبد الدهنى غير الكحولى.

وكتب الباحثون في الدراسة: "ترتبط عملية الالتهاب المزمن الفموي طويل الأمد ارتباطًا وثيقًا بالالتهاب الجهازي ، وهو آلية رئيسية تشارك في مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)".

وتابعوا: "فقدان الأسنان يمكن أن يعكس تراكم الالتهاب الموضعي في الفم ، مما يعني أن عدد الأسنان المفقودة قد يرتبط بـ مرض الكبد الدهنى غير الكحولى ، لاختبار هذه الفرضية ، قام الباحثون بتقييم العلاقة بين الأسنان المفقودة ووجود مرض الكبد الدهنى غير الكحولى في عموم السكان.

تم إجراء دراسة مقطعية على 24470 بالغًا من دراسة تيانجين للالتهاب الجهازي المزمن منخفض الدرجة ودراسة الفوج الصحي، تفحص الدراسة المستمرة واسعة النطاق العلاقة بين الالتهاب المزمن منخفض الدرجة والحالة الصحية لسكان يعيشون في تيانجين بالصين.

تم تسجيل عدد الأسنان المفقودة المبلغ عنه ذاتيًا (باستثناء الأضراس الثالثة) وتصنيفه إلى أربع فئات: 0 ، 1-2 ، 3-5 ، و6+.

تم تشخيص مرض الكبد الدهني غير الكحولي عن طريق التصوير بالموجات فوق الصوتية للكبد ، والذي يستخدم موجات صوتية عالية التردد (الموجات فوق الصوتية) لإنتاج صور للأعضاء الداخلية والأنسجة الأخرى.

بعد إجراء التحليل ، ارتبط عدد الأسنان المفقودة بارتفاع نسبة مرض الكبد الدهنى غير الكحولى في الذكور وليس الإناث، وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد عادة أي أعراض لمرض الكبد الدهني غير الكحولي في المراحل المبكرة.

توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "غالبًا ما يتم تشخيص مرض الكبد الدهني غير الكحولي بعد أن ينتج عن اختبار الدم المسمى اختبار وظائف الكبد نتيجة غير طبيعية ويتم استبعاد حالات الكبد الأخرى ، مثل التهاب الكبد، لكن اختبارات الدم لا تلتقط دائمًا مرض الكبد الدهنى غير الكحولى.

كيفية منع مرض الكبد الدهني غير الكحولي من التفاقم

إذا كنت مصابًا بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، فيمكنك إجراء تغييرات في نمط حياتك للمساعدة في منعه من أن يزداد سوءًا.

فقدان الوزن الزائد يمكن أن يعيق تطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ولكن من المهم عدم إنقاص الوزن بسرعة كبيرة، لأن هذا قد يسبب مشاكل في الكبد، فقد يمكن خسارة من 0.5 إلى 1.0 كجم (1 إلى 2 رطل) في الأسبوع".