دراسة.. الولادة تجعل المرأة تبدو أكبر بـ7 سنوات

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة

توصلت نتائج دراسة باحثين أميركيين التي تم نشرها في مجلة “سليب هيلث”، إلى أن “الولادة تجعل المرأة تبدو أكبر من 3 إلى 7 سنوات”.

وقام الباحثون بأخذ عينات دم من 33 امرأة، تتراوح أعمارهن بين 23 سنة و45 عاما. وتم استخدام أحدث طرق لتحليل الحمض النووي.

ووفقًا للعلماء، “ترتبط عملية الشيخوخة بنقص النوم لدى الأمهات الشابات، حيث اتضح أنه بعد عام واحد من الولادة، كان العمر البيولوجي للنساء اللائي ينمن أقل من سبع ساعات في اليوم أكبر بـ3-7 سنوات من عمر الأمهات اللائي سمحن لأنفسهن براحة أطول”.

وقالت رئيسة الدراسة، جوديث كارول: “الأشهر الأولى من الحرمان من النوم بعد الولادة يمكن أن يكون لها آثار سلبية طويلة المدى. فالنوم أقل من سبع ساعات في اليوم يضر بالصحة ويزيد من مخاطر الأمراض المرتبطة بالعمر”.