لقاح صيني جديد يظهر كفاءة بنسبة 82 % ضد كورونا

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

أظهر لقاح من انتاج شركة تشونجتشينج زيفي للمنتجات الحيوية فعالية بنسبة 82 % ضد الإصابات الشديدة بكوفيد-19، ما يعزز جهود البلاد لتلقيح كل سكانها.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الشركة امس الجمعة أن المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح المسمى "زد اف 2001" أظهرت كفاءة بنسبة 93ر92 % ضد سلالة ألفا ونحو 78 % ضد دلتا الشديدة العدوى. ولم تقل الشركة ما إذا كانت هذه النسب للحالات الشديدة أم لكل الإصابات ذات الأعراض وبينها الإصابات الخفيفة.

وأضافت الشركة أنه لم يدخل أي من الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرعاية المركزة أو توفوا. وتستند النتائج على تحليل مؤقت لـ221 إصابة في الدراسة اشتملت على 28 ألفا و500 شخص.

يشار إلى أن لقاح زيفي هو الخامس الذي يُطور داخل الصين بالتعاون مع معهد علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الصينية للعلوم، وهو أعلى هيئة للأبحاث العلمية في البلاد، ويبدو أن فعاليته ضد سلالة ألفا من الأعلى بين كل اللقاحات الصينية ضد كوفيد-19 حتى الآن.