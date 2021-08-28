شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم فصيلة الدم.. اعرف هتخس إزاى من فصيلتك فى أسرع وقت لاستعادة رشاقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم فصيلة الدم أحد الحميات الغذائية المتبعة لإنقاص الوزن، ويعد من أنواع الريجيم الكيميائي الذى يعتمد على خسارة الدهون من خلال إتباع نظام غذائي يعتمد على نوع فصيلة دمك، وهو ريجيم ابتكره المعالج بيتر دادامو، طبقًا لتقرير نشر في موقع Web md.

ويقوم هذا الريجيم على تحديد نوع فصيلة الدم فى البداية، وطبقا لنوعها إذا كانت فصيلة دمك - O أو A أو B أو AB -، يتم تحديد الأطعمة التى لابد من تناولها، والتى تتفاعل كيميائيًا مع فصيلة دمك، مما تساعد جسمك لهضم الطعام بشكل أكثر كفاءة، وبالتالي تفقد الوزن وتحصل على المزيد من الطاقة وتساعد في الوقاية من الأمراض.

وحدد ريجيم فصيلة الدم بعض الأطعمة التى يجب لكل فصيلة تناولها:

فصيلة الدم O

يجب على الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة تناول نظام غذائي غني بالبروتين و اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والخضروات، وتناول قدر ضئيل من الحبوب والبقوليات ومنتجات الألبان.

فصيلة الدم A

يتبع الأشخاص الذين يحملون تلك الفصيلة، نظام غذائي خالٍ من اللحوم يعتمد على الفواكه والخضروات والفاصوليا والبقوليات والحبوب الكاملة، لأنهم يملكون جهاز مناعي حساس.

فصيلة الدم B

يجب على حاملي تلك الفصيلة، تجنب الذرة والقمح والعدس والطماطم والفول السوداني وبذور السمسم والدجاج، وينصح بتناول الخضار والبيض وبعض اللحوم ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

فصيلة الدم AB

وهنا لابد من تناول المأكولات البحرية ومنتجات الألبان والخضروات، مع تجنب الكافيين والكحول واللحوم المدخنة أو المعالجة، لأن حاملي فصيلة الدم AB يميلون إلى انخفاض حمض المعدة.

وعند تحديد فصيلة دمك تنجح فى تحديد قائمة التسوق الخاصة بك وخياراتك عند تناول الطعام بالخارج، وعند اتباع حمية فصيلة الدم يجب عليك ممارسة التمارين الرياضية، وعلى سبيل المثال، يقترح اليوجا أوالتمارين الهوائية القوية مثل الركض أو ركوب الدراجات لمدة تصل إلى ساعة يوميًا، كما يجب ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة من التمارين الهوائية أسبوعيًا ويومين على الأقل من تمارين القوة في الأسبوع.