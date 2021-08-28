شكرا لقرائتكم خبر عن هل شاي القرفة هو أفضل مشروب لفقدان الوزن؟ وما هى طريقة إعداده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البحث عن فقدان الوزن والتخلص من الكيلو جرامات الزائدة الشغل الشاغل لمعظم الناس من أجل الوصول إلى جسم صحى ومتناسق، وبينما تحاصرنا العديد من الحميات أو الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، إلا أن هناك طرقًا أخرى بسيطة تعزز فقدان الوزن العنيد مثل شاى القرفة خاصة إذا تناولته قبل النوم، حيث يجعلك تحرق سعرات حرارية وتحصل على نوم هانئ، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف أنديا".

لماذا القرفة؟

تستخدم القرفة بشكل شائع كتوابل عطرية وتضيف نكهة إلى الطعام والعصائر والحلويات، ويمكن أن يؤدي إضافة القليل من القرفة إلى الأطباق الشهية والمشروبات إلى تعزيز القيمة الغذائية الصحية.



القرفة

ما هى الفوائد الصحية للقرفة؟

منذ العصور القديمة، يتم استخدام القرفة كعنصر نشط في طب الأيورفيدا والأدوية القديمة الأخرى، حيث يمكن أن تساعد القرفة بشكل طبيعي في تنظيم مستويات الأنسولين في الجسم ما يساعد أيضًا في إدارة مستويات السكر في الدم، كما يمكن أن تحسن عملية التمثيل الغذائي، وتسريع عملية إنقاص الوزن.



القرفة لانقاص الوزن

ماذا تقول الدراسات عن القرفة؟

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة علوم التغذية والفيتامينات في عام 2012، فقد لوحظ أن القرفة ساعدت بشكل كبير في تقليل الدهون الحشوية، بصرف النظر عن ذلك يقترح الخبراء إضافة القرفة إلى الشوربة والسلطات يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب لأنها قد تمنع انسداد الشرايين.

ويمكن أيضًا لمضادات الأكسدة الموجودة في القرفة أن تساعد في علاج الالتهابات وطرد السموم الضارة من الجسم.



شاى القرفة

ما هى طريقة إعداد شاى القرفة بما يفيد خطة إنقاص الوزن؟

قم بإضافة كوبين من الماء إلى وعاء مع عود قرفة والقليل من الزنجبيل، واتركه يغلى ثم أضف نصف ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر، وارفعه من على النار، ثم قم بتصفيته وإضافة ملعقة صغيرة من العسل والليمون.

وهناك، طريقة أخرى أبسط لتحضير شاي القرفة لتحقيق نفس الأهداف، عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة وغليها في كوبين ونصف من الماء، ثم تصفيتها ويضاف إليها عصير الليمون والعسل.

يحفز هذا المشروب الصحى الجسم على التخلص من السموم، حيث تساعد الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات في استرخاء الأعصاب والحث على النوم.