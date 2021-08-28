كورونا حول العالم.. ارتفاع إصابات مصر وقفزة بوفيات البرازيل والمكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الثلاثاء، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 216 مليوناً و227 ألفاً و480 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و499 ألفاً و259 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 193 مليوناً و215 ألف و575 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

المكسيك تسجل 863 وفاة

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 863 وفاة و19556 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 257150، بينما سجلت البلاد ثلاثة ملايين و311317 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.





234 إصابة جديدة بمصر

سجلت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات مقارنة مع 221 إصابة وعشر وفيات الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 287393 من ضمنهم 237385 حالة تم شفاؤها، و16706 حالة وفاة".





البرازيل.. 27345 إصابة و761 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 27345 إصابة جديدة بفيروس كورونا و761 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





1793 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، السبت، 1.793 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي الإصابات إلى 246.951 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أيضاً عن تسجيل 11 وفاة إضافية جراء الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 2.276 وفاة.



