شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب الأرز الأبيض.. تعرف على أفضل طرق صحية لتناوله دون زيادة فى الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول الخبراء إن تناول الأرز الأبيض بالطريقة الصحيحة لا يمكن أن يخل بخطط إنقاص الوزن لديك، فمن المعروف للجميع خاصة الذين يبحثون عن فقدان بعض الكيلو جرامات، أن تناول الأرز قد يكسبهم المزيد من الوزن، ولكن مع إتباع هذه النصائح الأساسية يمكن تناول الأرز دون زيادة فى الوزن، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف أنديا".

هل الأرز الأبيض آمن عند التخطيط لفقدان الوزن؟

كان الأرز الأبيض خارج قائمة الأطعمة الصحية لفترة طويلة خاصة بالنسبة لمراقبى الوزن، ولكن يُعد الأرز الأبيض أحد أكثر المواد الغذائية شهرة في جميع أنحاء العالم ، وقد اكتسب سمعة سيئة بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية.

ومع ذلك، فقد غيرت الدراسات هذه الشهرة السيئة من خلال اقتراح طرق صحية لتناول الأرز من أجل تحقيق أقصى فائدة غذائية دون زيادة فى الوزن، والتي يمكن أن تحسن أيضًا عملية التمثيل الغذائي.



الارز الابيض

الأرز الأبيض لفقدان الوزن؟

غالبًا ما يقترح خبراء التغذية والصحة اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية والدهون لإنقاص الوزن بفعالية، والأرز الأبيض يناسب ذلك تمامًا، حيث وفقًا للخبراء، يعتبر الأرز الأبيض من الحبوب الخالية من الجلوتين منخفض الدهون وسهل الهضم مما يجعله في النهاية رائعًا لزيادة معدل التمثيل الغذائي ويسرع عملية فقدان الوزن، فالأرز الأبيض غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب والمغنيسيوم.

فيما يلي.. بعض الطرق التي يجب وضعها في الاعتبار لجعل الأرز الأبيض صحيًا:

راقب الكمية المتناولة من الأرز الأبيض

أول شيء يجب أن تضعه في الاعتبار إذا كنت تخطط لفقدان الوزن هو مراقبة الكمية المتناولة من الأرز الأبيض، تأكد من أنك تستهلك كميات صغيرة منه.



غلي الارز

تغيير طريقة الطهى

أسهل طريقة للتخلص من المحتوى العالي من الكربوهيدرات في الأرز هو طهيه بطريقة صحية، حيث يمكنك نقع الأرز لبضع ساعات وغليه والتخلص من الماء، وتجنب قلي الأرز أو إضافة الكثير من الدهون إليه مثل السمن أو الزيت الذي سيزيد محتواه من السعرات الحرارية.



ارز بالخضار

أضف إلى الأرز الخضراوات الطازجة

أفضل الطرق لزيادة القيمة الغذائية لوجبات الأرز هي إضافة الخضروات الطازجة أو الورقية إليه من أجل زيادة القيمة الغذائية لطبقك والشعور بالشبع.