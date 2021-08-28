شكرا لقرائتكم يقلل الوزن ويعزز صحة القلب والكبد والمخ.. زيت له 30 فائدة مذهلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتم الاحتفال باليوم العالمي لجوز الهند في 2 سبتمبر من كل عام. وقد أُقيمت مبادرة مجتمع جوز الهند في آسيا والمحيط الهادئ APCC، لإقامة أول احتفال باليوم العالمي لجوز الهند، في عام 2009. وفي عام 2020، كان العنوان الرئيسي لليوم العالمي هو "استثمر في جوز الهند لإنقاذ العالم".

وبمناسبة اليوم العالمي لجوز الهند، نشر موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، تقريرًا حول الاستخدامات المختلفة لزيت جوز الهند، الذي يعد أحد أكثر المواد الطبيعية تنوعًا، حيث يستخدم في عدد كبير من الأغراض بداية من المساعدة في التخلص من الوزن الزائد ووصولًا إلى علاج قشرة شعر الرأس.

زيت جوز الهند

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فوائد صحية

1. للحفاظ على صحة الأسنان.

2. يخفف من تهيج الجلد والأكزيما.

3. يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

4. يحسن وظائف المخ.

5. يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد.

6. يساعد في تقليل دهون البطن.

7. يساعد في مكافحة الالتهابات.

8. يمنح شعور بالشبع وبالتالي عدم زيادة الوزن.

9. يحسن التئام الجروح.

10. يحسن صحة العظام ويقي من الهشاشة.

11. مضاد للالتهابات الفطرية.

12. يقلل من الإجهاد التأكسدي.

13. يحسن مستويات الطاقة.

14. يخفف من أعراض التهاب المفاصل.

15. يحسن صحة الكبد.

16. يساعد في علاج الإمساك.

17. يساعد في علاج الصدفية (عدا الأشخاص الذين يعانون من حساسية جوز الهند).

18. يعزز صحة القلب.

19. يقلل من نوبات الصرع.

20. يقلل الالتهاب لدى الرضع بسبب الحفاضات.

زيت جوز الهند

فوائد تجميلية

21. يعالج تشقق الشفاه.

22. يساعد في نمو شعر الحواجب والرموش.

23. يزيل مواد التجميل.

24. يرطب البشرة ويعالج الكعب المتشقق.

25. يحمي الشعر من التلف.

26. يزيل العرق بدون أثار جانبية.

27. لتقشير الزوائد الجلدية.

28. يساعد في علاج القمل.

29. يساعد في تقليل التجاعيد الطفيفة.

30. يساعد في علاج قشرة الرأس.

زيت جوز الهند

حساسية من زيت جوز الهند

لا يعاني الكثيرون من حساسية من زيت جوز الهند، ولكن إذا كان أحدهم يعاني منها فإنها تكون خطيرة. لا ينبغي تجاهل ردود الفعل التحسسية تجاه جوز الهند، على الرغم من ندرتها.

وتشمل أعراض حساسية زيت جوز الهند ما يلي:

• الغثيان

• القشعريرة

• الطفح جلدي

• القيء

• الإسهال

• وفي حالات نادرة للغاية، يمكن أن تكون الحساسية المفرطة لزيت جوز الهند سببًا في تهديد حياة المستخدم.

لذا، يجب التوعية بأنه من الضروري تجنب أي أطعمة تحتوي على زيت جوز الهند إذا كان الشخص يعاني من حساسية من زيت جوز الهند، بما يشمل الكعك والشوكولاتة ورقائق البطاطس والحلوى والفشار.

آثار جانبية

يتسبب استخدام زيت جوز الهند في بعض الآثار الجانبية من بينها:

• زيادة الوزن لأنه غني بالأحماض الدهنية المشبعة، لذا يجب تناوله باعتدال.

• انتشار حب الشباب على البشرة الدهنية.

• يمكن أن يسبب الإسهال، عند تناوله بشكل مفرط أو يوميًا بكميات أكثر من الموصى بها.

• يسبب تهيج الجلد عند الجروح، لذا استخدامه كعلاج فعال لمشاكل البشرة على الجلد السليم فقط.

الكمية المناسبة للاستخدام

يحتوي زيت جوز الهند على نسبة عالية من الدهون المشبعة ويجب استهلاكه مثل أي زيت آخر (باعتدال).

وينبغي تقليل ما يتم تناوله بشكل يومي إلى 30 مللتر أو ملعقتين كبيرتين كحد أقصى، حيث لوحظ أن الاستهلاك المفرط لزيت جوز الهند يسبب الدوخة والتعب والصداع.