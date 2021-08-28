شكرا لقرائتكم العثور على 4 أشخاص طلب حاكم دبي البحث عنهم ليشكرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يوم الثلاثاء الماضي، تأثر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، بفيديو رأى فيه 4 أشخاص وهم ينقذون قطة كانت مشرفة على السقوط من الطابق الثالث في أحد مباني منطقة "ديرة" بدبي، فأسرع الى حسابه "التويتري" وبث فيه الفيديو، مع تغريدة أشاد فيها بما سماه "مظاهر الرحمة" في دبي، ثم طلب من متابعيه البالغين 10 ملايين و600 ألف مساعدته في البحث عنهم ليشكرهم على ما فعلوه.

كتب حاكم دبي في "تغريدته" المنشورة مع الفيديو أدناه: "الراحمون يرحمهم الرحمن.. فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة ..من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم" وسريعا تفاعل معها كثيرون، الى درجة تمكن معها الباحثون عنهم من العثور عليهم في اليوم نفسه، لذلك أتى الاعلام الاماراتي على خبرهم، مرفقا في اليوم التالي بصورهم التي تنشرها "العربية.نت" نقلا أعلاه عن صحيفة "الامارات اليوم" عدد الأربعاء الماضي، وهي صور نشرتها صحيفة اماراتية أخرى أيضا.ذكرت الصحيفة أن القطة "حامل" وكانت مهددة بالموت، لولا أمسك الأربعة بقطع قماشية إلى أن قفزت عليها بسلام من دون أن يصيبها مكروه. أما صحيفة "البيان" فذكرت أن حاكم دبي "كافأ" منقذي القطة بمبلغ 50 ألف درهم لكل م

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نهم، أي ما يعادل 13.600 دولار "نظير عمل الرحمة الذي قاموا به" بحسب ما نقلت عن أحدهم، وهو المغربي "أشرف بلينزة" العامل حارس عقار في ديرة، وشاركه بعملية الانقاذ نصير أراكال محمد، الذي يعمل سائقا، كما شارك فيها مندوب مبيعات اسمه محمود نوازخان.

أما مصور الفيديو والمنقذ في الوقت نفسه، فاسمه عبد الراشد كوتوت، وهو عامل في أحد محال البقالة بمنطقة الديرة، وذكر للصحيفة بأنه ومن شارك معه بإنقاذ القطة، قدموا لها طعاماً وشراباً، ورعاية كاملة.