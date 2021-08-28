صحة ورشاقة

إلى مريض السكرى.. تعرف على الفاكهة التى ترفع مستويات سكر الدم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن إلى مريض السكرى.. تعرف على الفاكهة التى ترفع مستويات سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الطعام الصحى المتوازن الذى يحتوى على كل العنصار الغذائية التى يحتاجها الجسم، أمر فى غاية الأهمية خاصة بالنسبة للأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة، ومن المعروف فوائد إضافة الخضراوات والفواكه الطازجة إلى نظامك الغذائى خاصة إذا كنت مريض سكرى من أجل السيطرة على الحالة، ولكن ما لا تعلمه أن هناك أنواع معينة من الفواكه قد تسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم وتضر بالحالة، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

من المعروف أن تناول الفاكهة والخضراوات يُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، حيث تحتوي الفاكهة على الألياف والفيتامينات والمعادن وكذلك السكر، لذلك من المهم لمرضى السكر توخي الحذر بشأن تناول الفاكهة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر.

6f87452bd2.jpg

لا ينبغي لأحد أن يستثني الفاكهة من نظامه الغذائي حتى مرضى السكر، ولكن لابد لهم الحد من تناول أنواع معينة قد تضر بحالتهم الصحية.

فيما يلى.. قائمة الفواكه التى يجب أن يتجنبها مريض السكرى المانجو

تحتوي حبة المانجو متوسطة الحجم على حوالي 40-45 جرامًا من السكر، لذلك الإفراط فى تناول قد يسبب ارتفاعًا كبيرًا فى مستويات السكر بالدم.

6cbf85e93e.jpg

الموز

تحتوي حبة موزة واحدة متوسطة الحجم على حوالي 15 جرامًا من السكر الطبيعي.

العنب

كوبان من العنب يحتويان على 50 جرامًا من السكر.

7d8d4ae407.jpg

البطيخ

قطعة واحدة متوسطة الحجم من البطيخ تحتوي على 7 جرامات من السكر.

الأناناس

كوب واحد من قطع الأناناس يحتوي على 16.3 جرام من السكر الطبيعي.

c0d930f84a.jpg

الفاكهة التي يمكن أن يستهلكها مرضى السكر

يمكن أن يساعد الأفوكادو والكيوي والخوخ والكمثرى والبرقوق والجوافة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مع هذه الأنواع من الفاكهة منخفضة السكر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا