شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروبات للسيدات هتساعدك فى تنظيم هرموناتك.. أبرزها عصير الصبار وخل التفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصي الخبراء دائمًا بالتمرين المنتظم واتباع نظام غذائي متوازن ومغذي للتخفيف من أعراض متلازمة تكيس المبايض والمساعدة في تنظيم الهرمونات وتوفير الراحة، ووفقًا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS أصبحت متلازمة تكيس المبايض شائعة جدًا هذه الأيام، وتتطور عند النساء في سنوات الإنجاب ما يشكل خطرًا على مشاكل الخصوبة على المدى الطويل، ترتبط متلازمة تكيس المبايض أيضًا بزيادة الوزن وفقدان الشعر وعدم انتظام الدورة الشهرية وظهور شعر الوجه.

بينما يوصي أطباء أمراض النساء بالتمرين المنتظم واتباع نظام غذائي متوازن ومغذي للتخفيف من أعراض متلازمة تكيس المبايض، هناك بعض المشروبات الصحية وهي خلطات منزلية توفر الراحة من الألم وتساعد أيضًا في تنظيم الهرمونات.

مشروبات تساعد في التخلص من ألم تكيس المبايض وتنظم الهرموناتالكمون

من فقدان الوزن إلى اضطرابات الجهاز الهضمي، يمكن أن تكون مياه الكمون منقذًا لعدد من المشاكل الصحية، ويجد هذا المشروب مكانًا في قائمة العلاجات لمتلازمة تكيس المبايض، فالمياه المليئة بالكمون غنية بالبروتين والدهون الصحية والحديد والمغنيسيوم والألياف الغذائية وفيتامين E يمكن أن تساعد في تحسين أعراض متلازمة تكيس المبايض وتنظيم الهرمونات وقد تنظم الدورات في بعض الحالات.

الحلبة

ترتبط بذور الحلبة بالجلد والشعر والصحة الهرمونية يمكن أن تكون ملعقة من بذور الحلبة المنقوعة في الماء طوال الليل علاجًا مفيدًا لأعراض متلازمة تكيس المبايض إلى جانب تحسين حساسية الأنسولين ، يمكن أن يساعد هذا المشروب في الحفاظ على صحة المبايض وتنظيم الدورات.

خل التفاح

خل التفاح عبارة عن سائل مخمر مرتبط بفقدان الوزن وتحسين الهضم ومع ذلك، فهو قلوي بطبيعته، وهو معروف أيضًا بتحسين توازن درجة الحموضة في الجسم يمكن أن تساعد ملعقتان كبيرتان من خل التفاح في الماء الدافئ المستهلكة كل صباح في منع الأكياس من البقاء في الرحم.

عصير البرقوق

غالبًا ما تواجه النساء المصابات بداء السكري ومتلازمة تكيس المبايض وقتًا عصيبًا في إدارة كل من الهرمونات ومقاومة الأنسولين ومع ذلك، فإن ملء كوب من عصير البرقوق كل يوم يمكن أن يساعد في تحسين كلتا الحالتين بشكل طبيعي.

جل الصبار

جل الصبار هو أحد العلاجات الأكثر شعبية وفعالية لصحة الجلد ومع ذلك ، فإن كوبًا من عصير الصبار الطازج الذي يتم تناوله على معدة فارغة يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وهو أمر ضروري لمرضى متلازمة تكيس المبايض بهذه الطريقة ، يتم التخلص من جميع السموم من الجسم ويمكن تحسين التوازن الهرموني.

المورينجا

ملعقة صغيرة من مسحوق المورينجا في كوب من الماء المستهلكة قبل النوم أو بعده هي علاج فعال لأعراض متلازمة تكيس المبايض وصحة الجلد يمكن أن يعمل المشروب معجزات في تقليل مستويات الأندروجين وبالتالي تحسين صحة الدورة الشهرية.

شاي البابونج

يثبت شاي البابونج فعاليته أثناء الدورة الشهرية بالنسبة لمرضى متلازمة تكيس المبايض، يمكن أن تكون التشنجات والألم وتقلب المزاج أكثر حدة كوب من شاي البابونج الدافئ له تأثير مهدئ على الأعصاب، ويقلل من القلق ويقوي جهاز المناعة.