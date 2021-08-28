شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات جديدة مبكرة تدل على الإصابة بالخرف.. أهمها ضعف السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة أكسفورد، عن 7 علامات جديدة مبكرة عن الخرف، الذى يصيب الملايين حول العالم، وينتج عنه تغيرات عديدة داخل الدماغ، حيث تؤدي هذه التشوهات الدماغية إلى انخفاض في مهارات التفكير، التى يمكن أن يكون لها تأثير على السلوكيات والمشاعر.

وأوضح الباحثون أن الخرف ليس مرضًا ولكنه مجموعة من الأعراض التي تنتج عن تلف الدماغ، فهو مصطلح عام لفقدان الذاكرة وكذلك فقدان اللغة ومهارات التفكير الأخرى.

وحددت الدراسة بعض الأعراض المبكرة التى تكشف عن الإصابة بمرض الخرف: فقدان السمع هناك العديد من العلامات التحذيرية المؤكدة للخرف، لكن دراسة جديدة كشفت أن عدم القدرة على اكتشاف الكلام في بيئة صاخبة قد يكون مؤشر للإصابة بالخرف.

أجريت دراسة على 82000 شخص، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يكافحون لسماع محادثة في بيئات صاخبة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمقدار الضعف تقريبًا.

صعوبة في التركيز تجد صعوبة في القيام بمهام يومية مألوفة، مثل التسوق والطبخ تلعثم الكلام عندما تجد نفسك تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة الخلط بين الزمان والمكان عندما لاتتمكن من تحديد المواعيد بدقة وعدم القدرة على الخروج من المنزل .

تغيرات في المزاج الإصابة بالقلق والتوتر وتغير المزاج علامة مبكرة للإصابة بالخرف، صعوبة التعامل مع الأرقام قد يصاب مرضى الخرف أيضًا بصعوبة فيما يتعلق بالأرقام أو التعامل مع الأموال.

ضعف العضلات أو مشاكل الحركة قد تشمل الأعراض الأولية لتشخيص الخَرَف الوعائي أعراضًا شبيهة بالسكتة الدماغية مثل ضعف العضلات أو الشلل المؤقت ومشاكل الحركة.