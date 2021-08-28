شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء التغذية: النوم واليوجا حل سحرى لعلاج آلام انتفاخ المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي انتفاخ المعدة إلى تقلصات مؤلمة تستمر لساعات، ما يسبب أرقًا لحياة الشخص بشكل عام، حيث يوصي الخبراء بعلاجين طبيعيين ثبت أنهما يساعدان في تحسين الهضم وتقليل الأعراض الناتجة عن الانتفاخ، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

يوصف انتفاخ المعدة عندما يمتلأ الجهاز الهضمي بالغازات، حيث تميل البطن إلى التمدد والانتفاخ، وقد يسبب ذلك تقلصات مؤلمة تستمر لساعات.

فوائد النوم لعلاج الانتفاخ

يساعد النوم الجيد فى علاج الانتفاخ المرتبط بالطعام، حيث يوصي خبراء الصحة بالحصول على 8 ساعات أو أكثر من النوم والذي يمكن أن يفعل المعجزات لحالات الانتفاخ.

من جانبها، قالت تمارا فريمان، أخصائية التغذية، إن الكثير من الناس يجدون فى النوم طوال الليل راحة نوعًا ما من الانتفاخ المرتبط بالغذاء، موضحة أن قضاء 8 ساعات أو أكثر فى النوم، حيث لا يدخل الجهاز الهضمى أى ظعام خلال هذه الفترة يسمح بتقليص محتويات الأمعاء قليلاً وتهدئة الانتفاخ.

اليوجا لعلاج الانتفاخ

اليوجا هي ممارسة بسيطة أخرى لها فوائد عظيمة للتخلص من الأعراض المؤلمة الناتجة عن احتباس الغازات والانتفاخ.



يوجا

ما يلى.. بعض تمارين اليوجا التي يوصي بها الخبراء والتي تعمل جيدًا بشكل خاص لعلاج الانتفاخ: وقفة الطفل

يُعرف هذا أيضًا باسم وضع "الراحة"، حيث يعتمد هذا الوضع على الركوع ثم الجلوس على القدمين والانحناء إلى الأمام ومد الذراعين أمامك، ويجب الحفاظ على استقامة ظهرك أثناء وضع جبهتك على الأرض.

وضع اليدين على الركبة

يُعرف هذا الوضع أيضًا باسم "وضع تخفيف الغازات" لأنه يساعد في تخفيف آلام الانتفاخ، عن طريق الاستلقاء على ظهرك والاستنشاق مع وضع يديك على ركبتيك، وأثناء خروج الزفير قم برفع ركبتيك إلى صدرك، كما لو كنت تعانقهما.

قم بهز ركبتيك من جانب إلى آخر برفق لمدة خمسة إلى عشرة أنفاس، قبل إطلاق ركبتيك والبدء مرة أخرى.