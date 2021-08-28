شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: «الجوز» يقلل خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

وجد بحث نُشر في مجلة “نيوترينتس” وفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد، أن خمس حصص أو أكثر من الجوز أسبوعيا قد توفر أكبر فائدة لتقليل مخاطر الوفيات وزيادة متوسط العمر المتوقع.

وقال “يانبينج لي” كبير الباحثين في جامعة هارفارد: “ما تعلمناه من هذه الدراسة هو أنه حتى بضع حفنات من الجوز أسبوعيًا قد تساعد في تعزيز طول العمر، خاصة بين أولئك الذين لا تكون جودة نظامهم الغذائي مرتفعة”، بحسب صحيفة “إنديان إكسبرس”.

ويمكن أن يكون لاستهلاك الجوز مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع فوائده حيث وجد الباحثون انخفاضًا بنسبة 13% في خطر الوفاة بشكل عام، و انخفاض بنسبة 14% في مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد تمت الدراسة لمدة 20 عاماً تقريباً، حيث تم تقييم المدخول الغذائي كل أربع سنوات، وأبلغ المشاركون عن مدخولهم الغذائي العام، بما في ذلك عدد المرات التي تناولوا فيها الجوز والبذور الأخرى والفول السوداني، بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة مثل التمرينات الرياضية والتدخين.

وقد لاحظ مؤلفو الدراسة أن المشاركين الذين يستهلكون الجوز بكثرة، كانت مخاطر وفاتهم جراء الأمراض القلبية، أقل مقارنة مع الأشخاص الذين لا يستهلكون الجوز.

وقال الباحثون، إن المشاركين الذين تناولوا كميات أكبر من الجوز كانوا أكثر نشاطاً، وكانوا أكثر ميلاً لاتباع نظام غذائي صحي، وتناول فتيامينات متعددة.