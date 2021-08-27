كورونا في روسيا.. أعلى حصيلة وفيات شهرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت هيئة الإحصاءات الاتحادية (روستات)، الجمعة، إن روسيا سجلت أعلى حصيلة وفيات شهرية بفيروس كورونا (كوفيد-19) في يوليو الماضي.

وقالت الهيئة الروسية إن الحديث يجري عن حصيلة وفيات شهرية بلغت 50421 وفاة بالمرض أو بمضاعفات مرتبطة به.



وتجاوز العدد الشهري لوفيات كورونا في يوليو/ تموز الرقم المسجل في ديسمبر/ كانون الأول الذي كان حتى هذه اللحظة أعلى الشهور على الإطلاق من حيث عدد وفيات الوباء في روسيا.

وتنحي السلطات الروسية باللائمة على تفشي النسخة المتحورة من الفيروس المعروفة باسم (دلتا) الأشد قدرة على العدوى والانتشار وتدني معدلات التطعيم في الموجة الثالثة من الجائحة التي بلغت ذروتها في يوليو تموز.

وأعلن مجلس بلدية مدينة موسكو أيضا تسجيل أكبر عدد من وفيات كورونا في يوليو تموز، بزيادة في معدل الوفيات بالمدينة قدرها 70% عما كان عليه قبل ظهور الفيروس إلى الوجود في 2019.

وسجلت روسيا إجمالا نحو 365 ألف وفاة بكوفيد-19 خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2020 حتى يوليو/ تموز، بحسب بيانات روستات.

ويقول بعض علماء الأوبئة إن حساب الزيادة في أعداد الوفيات هي أفضل طريقة لتقدير أعداد الوفيات في حالة وقوع جائحة أو وباء.

واستنادا إلى البيانات الجديدة، قدرت رويترز عدد الوفيات الزائدة في روسيا بين أبريل/ نيسان 2020 ويوليو/ تموز بنحو 528 ألفا عند المقارنة بمتوسط ​​معدلات الوفيات في الفترة بين 2015 و2019.