كورونا في أمريكا.. 100 ألف بالمستشفيات لأول مرة منذ 8 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد المرضى بفيروس كورونا في المستشفيات الأمريكية تجاوز مئة ألف مريض.

وبذلك يصل هذا الرقم إلى أعلي مستوياته منذ ثمانية أشهر.



وجاء ذلك في الوقت الذي تتسبب فيه قفزة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 ناتجة عن السلالة دلتا شديدة العدوى في إرباك نظام الرعاية الصحية بالبلاد.

وطبقا لبيانات نُشرت صباح الجمعة يتلقى 101433 مريضا بكوفيد-19 العلاج في المستشفيات.

وزاد عدد من يعالجون في المستشفيات من كوفيد-19 إلى أكثر من المثلين في الشهر المنصرم. وخلال الأسبوع المنصرم دخل المستشفيات أكثر من 500 مصاب بكوفيد في المتوسط كل ساعة بحسب بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة ‏جديدة و ‏‎1,222‎‏ حالة وفاة، نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 632,786 .‏