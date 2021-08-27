شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: تحذر من عقار متداول يستخدم كعلاج لأعراض كورونا يعرض المرضى للوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مراكز مكافحة السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، من تناول عقار الإيفرمكتين، المستخدم للتخلص من الديدان، من تناوله كعلاج لتخفيف أعراض فيروس كورونا بين المرضى، طبقا لما ورد في موقع live scinece.

وأوضح الباحثون بمراكز السيطرة على الأمراض، أن تناول عقار التخلص من الديدان كعلاج لفيروس كورونا قد يعرض حياة المرضى للخطر الذى يصل إلى خطر الوفاة، خاصة بعض المرضى لجأوا لهذا العقار خلال الأسابيع الأخيرة، ما زاد الإقبال على شرائه مقارنة بما قبل الجائحة، خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان أفاد تحذير جديد صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض، بأن الآلاف من الأمريكيين قد يتناولون جرعات يحتمل أن تكون خطرة من عقار مضاد للطفيليات بسبب معلومات خاطئة تفيد بأنه سيمنع العدوى جراء فيروس كورونا.

وشدد مراكز السيطرة على الأطباء، أن هناك زيادة في وصفات العقار المسمى بالإيفرمكتين، منذ بدء الوباء، ومدى خطورته لأنه يحتوى على تأثيرات سامة عند تناوله دون الرجوع للطبيب المختص.

وقد تمت الموافقة فى وقت سابق على هذا العقار "الإيفرمكتين"، لعلاج بعض الأمراض الطفيلية، كعلاج موضعى للتخلص من قمل الرأس، كما صرحت به إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامه للحيوانات لعلاج الدودة القلبية.

وفى الفترة الأخيرة، لجأ الكثير إلى تناول هذا العقار من أجل تخفيف أعراض فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة حالات التسمم الناتجة عن تناوله بمعدل ثلاثة أضعاف في يناير 2021، وزادت إلى خمسة أضعاف في يوليو 2021، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.