شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تبطل تجوع بالليل.. خطوات تساعدك على التخلص من هذه العادة أهمها تناول الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بالجوع في وقت متأخر من الليل، من أكثر العادات الخاطئة التى تشكل خطرًا على صحتك وتؤدي إلى اكتساب المزيد من الوزن، وبالتالي تعرضك لخطر الإصابة بالسمنة، لذا لابد من التخلى عن هذه العادة خاصة اذا كنت ترغب فى إنقاص وزنك.

وكشف تقرير نشر فى موقع "إكسبريس"، عن بعض الطرق التى تمكنك من التغلب على الرغبة الشديدة في تناول الوجبات وقت متأخر من الليل، ومن أبرز تلك العادات التى تجعلك تتخلى عن الشعور بالجوع ليلا:

اتباع نظام غذائي خلال النهار

حاول تناول الأطعمة بقدر كافى خلال النها، لأن غالبًا ما تظهر الرغبة الشديدة في الليل عندما تكون مسترخيًا وتشعر بالملل، لذا عليك تناول نظام غذائي سليم فى بداية اليوم والذى يقلل من رغبتك فى الطعام ليلا.

تناول 3 وجبات خلال اليوم

تناول وجبات متسقة على مدار اليوم أمر أساسي للحفاظ على توازن السكر في الدم والحفاظ على الشعور بالامتلاء، لذا تناول الثلاث وجبات الرئيسية لتزويد جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها للشعور بالنشاط ولتجنب الرغبة الشديدة في الجوع.

لا تتخطى وجبة الإفطار

الإفطار ضروري لتهيئة جسمك، فهو المفتاح لتحريك عملية الأيض داخل الجسم بعد فترة من النوم، لذا لابد من انتقاء الأطعمة التى تتناولها فلايجب عليك تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من نسبة السكر في الدم ، مثل المخبوزات أو الكحك أو الكرواسون، في الصباح،لأنه سيؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير ثم الشعور بالجوع بعد فترة وجيزة.

وتؤدى الأطعمة التي ترتفع فيها نسبة السكر في الدم إلى زيادة سريعة في نسبة السكر في الدم والاستجابة السريعة للأنسولين، مما يتسبب في عودة الشعور بالجوع بسرعة أكبر من الأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم، بينما تتسبب الأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم زيادة أبطأ وأكثر ثباتًا في نسبة الجلوكوز في الدم.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

حتى تتجنب الشعور بالجوع ليلا، لابد من تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائي، مثل تلك الغنية بالألياف مع تجنب الكربوهيدرات المصنعة للحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم على مدار اليوم.