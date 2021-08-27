شكرا لقرائتكم خبر عن علامة مبكرة داخل العين تكشف عن الإصابة بالزهايمر فى المستقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة كاليفورنيا، عن علامات جديدة فى العين تعطي مؤشرات مبكرة حول الإصابة بالزهايمر، ما يساعد المريض على التشخيص المبكر للمرض والعمل على تفادى الأعراض وتدهور الحالة الصحية للمرضى، طبقًا لما ورد في موقع إكسبريس.

وأكد الباحثون أن ترسبات الأميلويد التى قد تحدث في شبكية العين لدى المرضى، تعد علامة مبكرة على الإصابة بمرض الزهايمر، حيث تعد لوحة الأميلويد، وهي رواسب البروتين السامة الموجودة بين خلايا الدماغ، واحدة من السمات المميزة لهذا المرض.

ويسهم هذا التشخيص المبكر من خلال فحص العين على اكتشاف المرض فى مراحل مبكرة، خاصة مع إرتفاع معدلات الإصابة به والمضاعفات الناتجة عنه مثل صعوبة في التذكر أو التركيز أو اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته، كما يمكن أن يتسبب مرض الزهايمر في اضطراب كبير في الحياة اليومية للمريض.

وأوضح الباحثون أن تظل النقطة المحورية إلى حد كبير هى الوقاية من تكوين الأميلويد، لذا عثر الباحثون على بقع شبكية في العين، وعند القيام بفحص الدماغ أظهر مستويات عالية من الأميلويد الدماغي، مما أعطى الأطباء مؤشرا للإصابة بالمرض فى وقت لاحق من الحياة.

وأشار الباحثون إلى أنه يجب استخدام هذا الكشف كمؤشر بيولوجي لاكتشاف مخاطر المرحلة المبكرة من مرض الزهايمر، مما يسهم فى تحديد بداية وانتشار وتشكل النرض باستخدام التصوير الشبكي بدلاً من فحوصات الدماغ الأكثر تعقيدا.