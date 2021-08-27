شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل وأسوأ الأطعمة قبل النوم.. ابعد عن الشوكولاتة بالليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع مستويات التوتر والقلق أصبحت من الأمور الشائعة كثيرًا، والتى تسببت فى ظهور مشاكل النوم الجيد، ومن الضروري استشارة خبير بمجرد أن تبدأ في ظهور الأعراض، إذا لم يكن لديك اضطراب، يمكنك تعرف على أفضل وأسوأ الأطعمة والمشروبات قبل النوم، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

الأطعمة التي تجنب قبل النوم

الشوكولاتة: تحتوي الشوكولاتة على مادة الكافيين، وهو أسوأ شيء يمكن أن تتناوله قبل النوم، ليس فقط الشوكولاتة، تجنب جميع الأطعمة المحتوية على الكافيين، مثل الشاي والقهوة ومعززات الطاقة ، قبل 4-6 ساعات من موعد نومك.

الجبن المطبوخ: يحتوي الجبن المطبوخ على نسبة عالية من السعرات الحرارية والملح، الاستهلاك المنتظم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والسمنة.



الجبن المطبوخ

الكاري:الأطعمة الحارة مثل الكاري والصلصات الحارة والخردل تحتوي على مادة كيميائية بكميات كبيرة، يرفع درجة حرارة الجسم ويتعارض مع النوم، تحتاج أيضًا إلى الكثير من الطاقة لهضم الكاري.



كاري

الآيس كريم:يتعارض النوم مع كل أنواع السكر، مثل الآيس كريم والبسكويت والكحك ، لأنه يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم .

الشيبس:الإفراط في تناول الملح أيضًا يضر بالنوم الجيد، أظهرت دراسة أجرتها الجمعية الأوروبية أن الأطعمة المالحة من بين أسوأ الأطعمة التي يمكنك وضعها في جسمك قبل الاسترخاء طوال اليوم، حيث تتسبب هذه الأطعمة فى النوم المتقطع.



الشيبس