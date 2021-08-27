وزير الصحة الإماراتي: المرأة شريكة في تصميم مستقبل الدولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكة في تصميم مستقبل الإمارات.

وقال الوزير الإماراتي إن المرأة الإماراتية شكّلت محوراً أساسياً في مجمل الاستراتيجيات الوطنية القائمة على الابتكار والتميز والريادة، "في ظل رعاية القيادة الحكيمة التي أولت اهتماماً واسعاً بدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها الريادي وهيأت لها مقومات النجاح، كما وفرت البيئة الداعمة وبرامج التمكين لتكون حافزاً لها لإطلاق طاقاتها الخلّاقة والمبدعة، ولتتبوأ المناصب القيادية بجدارة واستحقاق، محققة الكثير من الإنجازات والنجاحات على مدار العقود الماضية من عمر الدولة".



وأشار العويس - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات بمناسبة احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية - إلى "أهمية المكانة التي بلغتها المرأة منذ عهد الآباء المؤسسين والتي جعلت أنظار العالم تتجه لها بما حققته من إنجازات ترسخ دورها الإيجابي في تعزيز التنمية المستدامة بالدولة، كشريكة فاعلة في البناء والازدهار واستشراف المستقبل، وصون المكتسبات الوطنية، كنموذج يحتذى على مستوى المنطقة والعالم".

وأوضح أن توجيه الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، باختيار شعار "المرأة طموح وإشراقة للخمسين" هذا العام، يأتي تجسيداً لثقتها بدور المرأة الإماراتية الذي لا حدود له في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً وتقدماً للدولة، ونتيجة للجهود التي بذلتها لتعزيز دور المرأة في جميع المحافل، وإيماناً منها بأن الريادة للخمسين عاماً المقبلة لا بد أن تكون ابنة الإمارات شريكاً محورياً في تحقيقها حيث يشهد تاريخ الدولة على إسهامات المرأة بإنجازات وقصص نجاح ملهمة للأجيال.

ولفت وزير الصحة ووقاية المجتمع إلى الإنجازات البارزة التي أظهرت كفاءة المرأة الإماراتية من خلال جهودها وتضحياتها وعطائها في خط الدفاع الأول لحماية صحة المجتمع من جائحة "كوفيد-19 "، وقال إن ابنة الإمارات أكدت أنها أهلٌ للمسؤولية الملقاة على عاتقها، لرد جزء من جميل الوطن في زمن التحديات، منوهاً بمشاركة بنات الإمارات في الإعداد لتنظيم اكسبو 2020، في إنجاز يعتبر مفخرة للدولة يضع المرأة الإماراتية في مكانتها اللائقة التي تستحق.