شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخطط للسفر؟ خطوات لحماية جهازك المناعي من العدوى أثناء الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيرت حياتنا تمامًا منذ تفشى فيروس كورونا حول العالم منذ ما يقرب من عامين، حيث كان له تأثير كبير على طريقة عملنا وسفرنا أيضًا وعادات تناول الطعام وحياتنا بشكل عام، ونحن ما زلنا بحاجة إلى توخي الحذر، وبينما يظل السفر للعمل أو الارتباطات الشخصية غير آمن، فهناك مجموعة من الخطوات الصغيرة التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك وجهازك المناعى من الأمراض أو العدوى أثناء رحلة سفرك، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف أنديا".

فيما يلى.. الخطوات التي يجب اتخاذها للحفاظ على سلامتنا وصحتنا بعيدًا عن خطر الإصابة بفيروس كورونا: نظام غذائى صحي

يعد اتباع نظام غذائي صحي دائمًا فكرة جيدة لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى والأمراض، سواء كنت تخطط للسفر أم لا، ولكن معظمنا يلجأ إلى تناول الأطعمة المشروبات والمصنعة والوجبات السريعة أثناء رحلة السفر التى تضر بالمناعة، لذلك من المهم أن تأخذ معك أثناء رحلة السفر الأطعمة الصحية من المنزل لتتناولها في الطريق، والتى تعتمد فى الساس على البروتين والفواكه الطازجة والمجففة أيضًا.



التحضير للسفر

الحفاظ على رطوبة جسمك

يمكن للجسم الرطب أن يمنع عدوى والجفاف، لذلك من المهم تناول كمية كافية من الماء أثناء رحلة السفر خاصة فى فصل الصيف، أيضًا قم بتضمين الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في نظامك الغذائي مثل الخيار والبطيخ، تأكد من الحفاظ على رطوبتك أثناء السفر وتجنب المشروبات الغازية والكافيين.



حافظ على رطوبتك

النوم جيدًا

الحصول على قسط كافٍ من النوم له أهمية قصوى للحفاظ على مناعة قوية، خاصة أن قلة النوم يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالأمراض، حاول أن تنام جيدًا قبل أيام قليلة من السفر لتجعل رحلتك صحية ونشطة وآمنة.

وللحصول على ليلة نوم جيدة وهادئة، تجنب استخدام الهواتف الذكية قبل ساعات قليلة من النوم مع التقليل من تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين.



فيتامينات

القيام بنشاط بدنى وتناول الفيتامينات

روتين التمرين المنتظم والنظام الغذائي الصحي يتناسبان بشكل مباشر مع المناعة الجيدة، يمكنك ممارسة بعض تمارين اليوجا والجري والسباحة والرقص أو أي شكل آخر من أشكال النشاط البدني الذي تفضله، تناول الأطعمة الخارقة مثل التوت والموز والكيوي والليمون جنبًا إلى جنب مع الفيتامينات المتعددة لدعم جهاز المناعة.

احرص على عدم ملامسة الأسطح التي يتكرر لمسها

تجنب لمس الأماكن التى يتكرر لمسها من جانب أشخاص آخرين لتفادى العدو والأمراض مثل الدرابزين ومقابض البواب وغيرها، مع أهمية الحرص على غسل يديك باستمرار بالماء والصابون وإذا لم يتوافر ذلك أثناء رحلة سفرك فعليك تعقيم يديك بالكحول.



تعقيم الاسطح

احرص أيضًا على عدم ملامسة وجهك دون تعقيم يديك، ويمكنك استخدام معقم بخاخ لتطهير أسطح الطاولات والكراسي ومقابض الأبواب وأي سطح آخر قبل لمسها أثناء رحلة السفر.



الكمامة

ولا تنس ارتداء قناع الوجه (الكمامة) أثناء رحلة السفر فهذا أمر فى غاية الأهمية ويُفضل حصولك على لقاح كورونا قبل السفر أيضًا