1863 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فلسطين 6 وفيات و1863 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مع ارتفاع وتيرة الإصابات والوفيات في الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير تلقته ”الخليج 365”، الجمعة، إنها سجلت 3 وفيات في الضفة الغربية و3 في قطاع غزة.

وأضافت أنها سجلت 842 إصابة جديدة في الضفة الغربية و1021 إصابة في قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه تم بالمقابل تسجيل 270 حالة تعاف في الضفة الغربية و200 في قطاع غزة.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 38 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 105 مرضى، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 809,305 بينهم 450,197 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

واستنادا الى وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور الوباء 363772 إصابة بينها 3931 وفاة.