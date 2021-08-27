شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف يتم إجراء اختبار الجلد للكشف عن مرض الدرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السل أو الدرن هو مرض معد يصاب به الشخص نتيجة العدوى ببكتيريا تسمى المايكوبكتيريوم، والتي تهاجم الرئتين، وقد تصيب أجزاء أخرى بالجسم منها الكلى، الدماغ، والحبل الشوكي، وينتقل الدرن عن طريق الرذاذ المتطاير من شخص إلى آخر عند العطس أو السعال أو البصق أو الاحتكاك المباشر وتنفس الهواء الملوث بالبكتيريا، ولا ينتقل مرض الدرن عن طريق المصافحة، مشاركة الطعام والشراب، التقبيل، استخدام دورات المياه.

ووفقًا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقايه منها CDC، هناك نوعان من الاختبارات للكشف عن عدوى السل اختبار الجلد لمرض السل واختبار دم السل يجب على مقدم الرعاية الصحية للشخص اختيار اختبار السل الذي يجب استخدامه، تتضمن العوامل في اختيار الاختبار المراد استخدامه سبب الاختبار وتوافر الاختبار.

اختبار الجلد لمرض السل

يُطلق على اختبار الجلد لمرض السل أيضًا اختبار Mantoux tuberculin للجلد (TST) يتطلب اختبار الجلد لمرض السل زيارتين مع مقدم رعاية صحية، في الزيارة الأولى، يتم إجراء الاختبار، في الزيارة الثانية ، يقرأ مقدم الرعاية الصحية الاختبار.

يتم إجراء اختبار الجلد الخاص بمرض السل عن طريق حقن كمية صغيرة من السوائل (تسمى توبركولين) في الجلد في الجزء السفلي من الذراع.

يجب أن يعود الشخص الذي خضع لاختبار التوبركولين الجلدي في غضون 48 إلى 72 ساعة ليبحث عامل رعاية صحية مدرب عن رد فعل على الذراع، تعتمد النتيجة على حجم المنطقة المرتفعة أو القاسية أو التورم.

قراءة نتيجة اختبار الجلد لمرض السل

اختبار الجلد الإيجابي: يعني أن جسم الشخص مصاب ببكتيريا السل هناك حاجة إلى اختبارات إضافية لتحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بعدوى السل الكامنة أو مرض السل.

اختبار الجلد السلبي: هذا يعني أن جسم الشخص لم يتفاعل مع الاختبار ، وأن الإصابة بالسل الكامن أو مرض السل غير محتمل.

لا توجد مشكلة في إعادة اختبار الجلد لمرض السل في حالة التكرار ، يجب وضع الاختبار الإضافي في مكان مختلف من الجسم (على سبيل المثال، ذراع أخرى)، واختبار الجلد لمرض السل هو اختبار السل المفضل للأطفال دون سن الخامسة.